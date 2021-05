Giovanni Galli, video scherzo Iene/ La figlia Carolina: “Ho fatto un sextape con il mio…”

Giovanni Galli è vittima dello Iene nello scherzo che sarà trasmesso nella puntata del programma di Italia 1 in onda oggi, martedì 18 maggio, in prima serata. La iena Sebastian Gazzarrini ha organizzato uno scherzo che ha mandato su tutte le furie l’ex calciatore che, di fronte al lavoro del fidanzato della figlia Carolina, perde la pazienza andando su tutte le furie. Sebastian Gazzarini, con la complicità delle figlie, fa credere all’ ex portiere del Milan e Fiorentina e campione del mondo di Spagna ’82 che la secondogenita si sia fidanzata con il pornodivo Max Felicitas. Quest’ultimo, in cerca di fama e popolarità, oltre ad essersi fidanzato con Carolina, l’ha coinvolta anche nella realizzazione di un sextape. Le figlie di Giovanni Galli sono sicure che il padre non reagirà benissimo al fidanzamento di Carolina. Andrà davvero così?

Giovanni Galli furioso con il finto fidanzato della figlia Carolina

Carolina annuncia a papà Giovanni Galli di essersi fidanzata con un ragazzo che si chiama Max Felicitas e che lavora come attore di film a luci rosse. La secondogenita dell’ex portiere, inoltre, svela al padre di aver girato con il fidanzato un sextape. Una rivelazione che manda letteralmente su tutte le furie Giovanni Galli, pronto a tutto per evitare che il video venga diffuso. “Finisce male. L’amore della tua vita lo rendi pubblico? Ricordati che se esce il video, ti rovino la vita”, dice Galli letteralmente furioso. Quando Giovanni Galli scopre che si tratta di uno scherzo organizzato dalla iena Sebastian Gazzarini, chiama l’amico Riccardo Ferri, a sua volta vittima di uno scherzo organizzato dalle Iene con la complicità del figlio Marco.

