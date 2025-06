Giovanni Gentile è il marito di Teresanna Pugliese, concorrente dell'Isola dei Famosi 2025: insieme hanno due figli, Francesco e Gioele

La permanenza all’Isola dei Famosi 2025 non è difficile soltanto per la mancanza di cibo e comfort, ma soprattutto per quella dei propri cari. Lo sa bene Teresanna Pugliese, che nelle ultime settimane ha iniziato a patire molto la mancanza dei suoi figli e di suo marito Giovanni Gentile. D’altronde, il loro è un legame fortissimo, che dura ormai da molti anni. La storia d’amore tra Teresanna e Giovanni però non è iniziata in modo semplice, soprattutto per la poca predisposizione dell’influencer ad aprire il suo cuore dopo le delusioni avute in precedenza.

Prima di Giovanni Gentile, Teresanna ha vissuto storie tormentate e anche sotto i riflettori. Come dimenticare la sua doppia avventura a Uomini e Donne, prima come tronista, poi come corteggiatrice, che si concluse con una scelta, finita poi male, e con l’inizio di una storia d’amore con Francesco Monte, finita altrettanto male. È proprio dopo tutto questo che ha conosciuto Giovanni, che è oggi il papà dei suoi figli Francesco e Gioele.

Giovanni Gentile è il marito di Teresanna Pugliese: ecco come è riuscito a conquistarla

Nella sua ultima intervista a Verissimo, rilasciata prima di partire per l’Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese ha proprio parlato del rapporto con suo marito Giovanni Gentile, definendolo speciale. “A volte, per scaramanzia, ho paura di parlarne. – ha esordito, vistosamente commossa – È tutto così perfetto, certo, non mancano alti e bassi come in ogni relazione. Io sono la mina e lui disinnesca, ma lo fa perché non mi da terreno quando voglio arrabbiarmi.” Ha quindi concluso elogiandolo: “Però è una persona straordinaria, è stato bravissimo perché con me ha trovato la chiave, anche perché quando l’ho conosciuto non ero predisposta. Uscivo da una storia e non mi fidavo più degli uomini, ma lui è stato in gamba: è stato prima il mio migliore amico, poi il mio fidanzato e oggi mio marito”.

