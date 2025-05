Il suo nome è diventato noto a tutti per aver preso parte a Uomini e Donne nel 2009, inizialmente come corteggiatrice, poi ancora come tronista dopo l’opportunità offerta da Maria De Filippi e infine come corteggiatrice, ancora, di Francesco Monte, che non aveva scelto. Dopo una storia d’amore intensa, durata qualche tempo, i due si sono separati. Poco dopo Teresanna Pugliese ha conosciuto l’amore della sua vita, che è saputo entrare nel suo cuore con calma, pazienza e tanto amore, permettendole di fidarsi di lui. Lui si chiama Giovanni Gentile ed è non solamente suo marito ma anche il papà dei suoi due figli, fortemente voluti e desiderati. Il marito di Teresanna Pugliese e l’influencer e imprenditrice si sono conosciuti nel 2014.

Dopo qualche mese, i due sono diventati genitori di Francesco, il loro primo figlio, nato nel 2015. Tre anni più tardi, nel 2018, è invece arrivato il matrimonio: i fiori d’arancio tanto desiderati per un amore forte e importante. Il marito di Teresanna Pugliese e l’influencer, ancora, hanno avuto un altro bebè, nel 2024: è infatti nato, dopo una gravidanza non semplice, Gioele.

Giovanni Gentile, chi è il marito di Teresanna Pugliese: “Con lui è tutto perfetto”

“Mi chiedo: possibile che sia tutto così perfetto? Chiaramente in qualsiasi relazione ci sono alti e bassi. Io sono la mina e lui disinnesca. È una persona straordinaria. Con me ha trovato la chiave” ha raccontato Teresanna Pugliese a Verissimo parlando di Giovanni Gentile, suo marito. L’ex Uomini e Donne ha poi spiegato che inizialmente non era così predisposta ad una nuova storia d’amore: “Venivo dal turbinio di esperienze, dalla popolarità. Uscivo da una storia, non mi fidavo. E lui è stato bravo, in gamba. È stato prima il mio migliore amico, poi il mio fidanzato e infine mio marito”.

