Giovanni Gentile è il marito di Teresanna Pugliese, volto noto del piccolo schermo che il pubblico ricorda per due programmi di grandissimo successo come “Uomini e Donne” e il “Grande Fratello Vip”. I due sono legati da più di 10 anni e nel 2018 hanno deciso di celebrare il loro amore con il matrimonio. La scintilla tra i due è scattata a Capodanno 2014: un vero e proprio colpo di fulmine che li ha fatti innamorare al punto che nel 2015 è arrivato il primo figlio Francesco. Pochi anni dopo la decisione di sposarsi e poi l’arrivo de secondo figlio Gioele.

Chi sono Sergio Di Folco e Giulio, marito e figlio di Emanuela Aureli/ "Non volevo innamorarmi più ma lui..."

Diventare mamma ha cambiato in meglio la vita della ex tronista di Uomini e Donne che, intervistata da Fanpage, ha raccontato: “sono una rompipalle e sono una mamma molto attenta”. Il primo figlio Francesco è arrivato quando Teresanna aveva soli 27 anni e per lui ha solo parole di grandissimo amore: “è un bambino molto sensibile”.

Jelinek, chi è il padre biologico di Mercedesz Henger/ "Con lui solo una telefonata, non voleva conoscermi"

Giovanni Gentile, chi è il marito di Teresanna Pugliese di Uomini e Donne

Prosegue alla grande la storia d’amore tra Giovanni Gentile e Teresanna Pugliese. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne parlando del legame con il marito ha confessato: “sono molto attenta e cerco di evitare le abitudini che possono diventare pericolose in un rapporto”. Non solo, Teresanna ha raccontato che con il marito Giovanni cercano sempre di reinventarsi ritagliandosi i loro spazi e dedicandosi il loro tempo come coppia. Un grande amore di cui è fiera e felice considerando le delusioni del passato. “Sono contenta di ciò che ho costruito” – ha sottolineato la ex concorrente del GF VIP.

Teresanna Pugliese, chi è?/ Dall'infanzia dalle suore al successo a Uomini e Donne: "ho costruito tanto"

Ma chi è Giovanni Gentile? Il compagno di Teresanna Pugliese è un imprenditore di successo, ma al tempo stesso è un uomo discreto e riservato che ha sempre preferito restare ben lontano dal clamore mediatico e dalle luci dello spettacolo.