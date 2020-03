Giovanni Gentile marito Teresanna Pugliese/ Lei: “Innamoratissimo della gravidanza”

Teresanna Pugliese ha sorpreso il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 raccontando alcuni aneddoti su come abbia detto a suo marito Giovanni Gentile che avrebbero avuto un maschietto. L’ex di Uomini e Donne, in particolare, ha svelato di essersi sottoposta in gran segreto all’ecografia che le avrebbe annunciato in anteprima il genere del nascituro, e di non averne fatto parola, per alcuni giorni, con il suo compagno; tanto da rifilargli una piccola bugia per non fargli sapere di essersi sottoposta alla visita. “Era dicembre. Era il 2014 – ricorda la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 – Noi abbiamo l’usanza a Natale di riunirci tutta la famiglia alla vigilia, il 24, e cerchiamo di coinvolgere sempre un Babbo Natale con degli elfi attori, con gli effetti speciali, la musica, quindi a mezzanotte nasce Gesù, facciamo la preghiera e arriva Babbo Natale con gli elfi”.

TERESANNA PUGLIESE: “MIO MARITO GIOVANNI GENTILE…”

L’usanza della famiglia di Teresanna Pugliese consiste nell’ascoltare quello che Babbo Natale ha da dire, ogni anno, sulla loro famiglia: “Racconta un po’ di noi, con pregi e difetti – ha spiegato l’ex di Uomini e Donne – e quello che dovrebbe migliorane. E pensa – ha aggiunto Teresanna – che in famiglia siamo sei figli, più gli innamorati, più, le mogli, più i mariti”. Anche in quel lontano 2014, a festeggiare con loro la festa più magica dell’anno, c’era Babbo Natale, pronto a snocciolare qualche pensiero su tutti i presenti: “alla fine arriva a Giovanni – ha ricordato Teresanna – io mi ero messa d’accordo con Babbo Natale e gli avevo dato una cosa da dargli. […] Gli dà un ciuccio azzurro con scritto ‘Francesco’ e lì ha saputo che era maschio, ovviamente con il nome di suo padre”.

TERESANNA PUGLIESE: “QUANDO CONOBBI GIOVANNI GENTILE…”

Teresanna Pugliese ha svelato che ‘Francesco’ è il nome del padre di suo marito, Giovanni Gentile, il quale per tutta la vita ha sognato di poter avere un figlio maschio e dargli questo nome: “È stato bellissimo, forte, moto bello, contentissimo”, ha spiegato la gieffina ripercorrendo, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, quei momenti così emozionanti . “Lui ci teneva molto a questa cosa, però era innamoratissimo della gravidanza e di tutto quello che stava avvenendo, ancor prima di sapere che fosse maschio. Io mi ricordo – ha precisato infatti Teresanna nel corso del suo racconto – che quando lo conobbi disse: ‘ciao io sono Giovanni e mio figlio si chiamerà Francesco’ […] e poi niente – ha aggiunto la concorrente del GF Vip 2020 – non ti dico quanto nacque! E poi ci siamo sposati tre anni dopo. Francesco aveva tre anni e mezzo”.



