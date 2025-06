Com'è andata la notte tra Teresanna Pugliese e suo marito Giovanni Gentile all'Isola dei Famosi 2025? Lei racconta di grandi emozioni

La produzione dell’Isola dei Famosi 2025 ha deciso di regalare ai concorrenti un momento speciale nel corso dell’ultima diretta. Così, in Honduras, sono arrivati alcuni parenti. C’è chi li ha potuto fare una videochiamata con la famiglia e chi invece ha avuto la fortuna di abbracciarli e averli con sé per qualche minuto. C’è chi, infine, superando una prova o pagando una penalità ha potuto tenerlo con sé per tutta la notte, come Teresanna Pugliese.

Per lei, in Honduras, è arrivato suo marito Giovanni Gentile. Una sorpresa che ha lasciato di stucco Teresanna, che è scoppiata in lacrime, mostrando grandissima gioia. “Mi sei mancato ogni minuto”, ha ammesso la naufraga abbracciandolo con passione. Finita la diretta, Giovanni ha poi raggiunto il gruppo su Playa Dos, presentandosi a tutti.

Teresanna Pugliese e il marito Giovanni Gentile insieme all’Isola dei Famosi 2025: com’è andata la notte

Poco dopo, Teresanna e Giovanni hanno trascorso un po’ di tempo insieme, durante il quale la naufraga ha chiesto al marito consiglio sul suo comportamento all’Isola dei Famosi 2025. “Mi sono comportata bene?”, ha chiesto al marito, che l’ha rassicurata: “Sei bravissima”. Poi, ironico, ha aggiunto: “Che volevi fare più di questo?”. Abbracci e sguardi d’amore hanno accompagnato la notte di Teresanna e di suo marito, una notte sicuramente magica, viste le dichiarazioni fatte poi dall’ex volto di Uomini e Donne in un confessionale notturno: “È un’emozione che non ho mai vissuto, – ha detto della presenza del marito in Honduras – perché non sono mai stata per così tanto tempo lontana da Giovanni”. Così ha aggiunto: “Per me Giovanni rappresenta l’equilibrio. Grazie Spirito dell’Isola per questa sorpresa!”. Si è quindi detta incredula di vederlo vicino a lei all’Isola, essendo Giovanni Gentile un uomo schivo e riservato, che vive lontano dai riflettori.

