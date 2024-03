Giovanni ha tradito la fidanzata Erica: scuse a C’è posta per te 2024/ “Chat spinte e chiamate con un’altra”

La storia di Giovanni ed Erica a C’è posta per te 2024

Tra le storie dell’ottava puntata di C’è posta per te 2024 c’è anche quella di Giovanni. “Dopo un anno e mezzo di fidanzamento e 8 di convivenza ho fatto un brutto errore e la mia fidanzata mi ha lasciato. – ha raccontato l’uomo a Maria De Filippi – Se sono qui è perché voglio vivere con lei, la vedo come mamma dei miei figli ma non so più se lei mi ama.” Loro sono due ragazzi differenti: lui ha dei progetti per il futuro, vuole aprire un’attività; lei, essendo giovane, invece vuole vivere con più leggerezza.

GIANMARCO CHIEDE SCUSA AL FIGLIO FRANCESCO A C'È POSTA PER TE 2024: "SONO SPARITO"/ Lui non lo perdona

È il 6 luglio, è sul computer e lui inizia a chattare con questa ragazza e si arriva a discorsi spinti. Si inviano fotografie, arrivano ad una telefonata e ad una videochiamata. Tutto quello che accade non è da ragazzo fidanzato. Lei ad un certo punto gli dice che vuole svelare tutto alla sua fidanzata, lui, spaventato, decide di svegliare di notte la fidanzata e le dice tutto. Lei lo manda via furiosa.

CATERINA CHIEDE SCUSA AL PAPÀ E ALLA NUOVA MOGLIE A C'È POSTA PER TE 2024/ "L'ho insultata", poi la pace

Giovanni chiede scusa alla fidanzata per averla tradita: lei non lo perdona a C’è posta per te 2024

Poco dopo si riavvicinano ma lei ora vuole un rapporto diverso, meno pressante. I comportamenti più liberi di lei fanno impazzire di gelosia lui. La ragazza arriva ad un punto di ossessione e di gelosia tale che lei decide di chiudere definitivamente con lei. Lui va in terapia, dove capisce gli errori che ha fatto. “Il panico e la paura hanno radici molto più profonde, sono la paura dell’abbandono che risale a quello che ho subito da parte di mio padre.” spiega poi il ragazzo. Intanto la fidanzata Erica e i suoi genitori hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2024. Dopo una lunga discussione lei ha manifestato la volontà di non tornare sui suoi passi. Niente pace tra Erica e Giovanni a C’è posta per te.











© RIPRODUZIONE RISERVATA