Giovanni ha tradito la moglie Alessia “con una parente”/ Le scuse a C’è posta per te

Dopo il regalo di Paolo Bonolis ai genitori di Matteo, C’è posta per te 2022 entra nel vivo con la storia di un matrimonio interrotto e l’arrivo in studio di Giovanni. L’uomo racconta di aver sbagliato in modo molto grave con la moglie, Alessia, tanto da essere bandito da casa sua e dal suo quartiere: “Sono più di 5 mesi che non posso rientrare a Napoli, a casa mia, perché ho fatto un errore gravissimo che mia moglie mi rinfaccia. Io l’ho tradita con una parente.”

I due, dopo 14 anni di fidanzamento, si sono sposati. Le cose sembravano andare per il meglio fino a quando la donna, incinta, ha un aborto spontaneo. Inizia un periodo difficile a cui segue l’avvicinamento di lui ad una parente. Un avvicinamento che finisce per diventare qualcosa di più, tanto che lui tradisce la moglie.

Giovanni chiede scusa alla moglie Alessia per averla tradita a C’è posta per te

Il tradimento si ripete e le cose vanno sempre peggio. Tutto poi viene a galla nel peggiore dei modi e Giovanni finisce per essere non solo malmenato ma cacciato brutalmente da casa dalla moglie. Successivamente ci sono stati solo pochi messaggi ai quali Giovanni si è aggrappato per fare il passo: chiamarla, insieme a suo padre Gennaro, a C’è posta per te. I due hanno accettato l’invito ma le scuse dell’uomo sembrano non essere ben accette, né tanto credibili, per loro. Alessia non riesce a trattenere le lacrime parlando del dolore provato e che ancora prova oggi, pensando a quanto lui le ha fatto.

