Giovanni Impastato/ “Io e Peppino giocavamo con un boss da piccoli, papà fu ucciso”

Giovanni Impastato, fratello del noto Peppino, giornalista e attivista politico ucciso dalla mafia nel 1978, ha denunciato il clima di odio che ancora permane nei confronti della sua famiglia, come confermato dal recente incendio appiccato alla sua pizzeria di Cinisi. Nonostante siano passati più di 40 anni da quei tragici eventi, il nome di Impastato continua a dare fastidio a Cosa Nostra: “C’è un brutto clima che si è venuto a creare nei nostri confronti nell’ultimo mese – le parole di Giovanni ai microfoni del programma di Rai Radio Due, I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio – vogliono screditare quarant’anni di lavoro e di impegno. Noi chiediamo soltanto di poter lavorare. Ho sette dipendenti, devo garantirli, aspettano di lavorare. Non è la prima volta che abbiamo a che fare con incendi dolosi. Siamo scomodi, la figura di Peppino è scomoda, il suo pensiero è scomodo. C’è un clima di odio, violenza e paura – denuncia ancora – che si sta instaurando nel nostro Paese”.

GIOVANNI IMPASTATO: “MIO PADRE FU UCCISO DALLA MAFIA”

Giovanni ricorda il fratello Peppino, e come i suoi pensieri e le sue battaglie portate avanti all’epoca siano ancora attuali ai giorni nostri: “Le battaglie ecologiche, le lotte antimafia, il suo impegno culturale. Sembra tutto figlio dei giorni nostri. Il pensiero di Peppino è un pensiero innovatore. Le sue battaglie sono ancora oggi attualissime”. E pensare che quando erano piccoli, i due fratelli Impastato “giocavano” con un latitante dell’epoca: “Quando giocavano nella tenuta dello zio Cesare Mansella – racconta ancora Giovanni – salivamo sulle gambe di uno dei più grandi criminali mafiosi del secolo precedente. Salivamo sulle gambe di Luciano Liggio, che era latitante nella tenuta dello zio Cesare. Noi non sapevamo che fosse un mafioso, eravamo bambini, nostra madre ce l’ha raccontato dopo”. Il dramma per l’assassinio del fratello, ma anche per la morte del padre, che secondo lo stesso Giovanni sarebbe anch’egli stato ucciso da Cosa Nostra: “Nostro padre è stato ucciso – le accuse forti di Impastato – e la conferma l’abbiamo avuta durante il processo contro gli assassini di Peppino. Alcuni collaboratori di giustizia hanno raccontato cose che ce lo hanno fatto capire. Prima di uccidere Peppino dovevano uccidere mio padre. Lo hanno ammazzato sotto forma di incidente stradale perché non si poteva permettere di salvare il figlio”.

