Giovanni Junior D’Ambrosio espulso da Il Collegio 6?/ Lite col professor Maggi, poi…

Anche la terza puntata de Il Collegio 6 regalerà al pubblico di Rai 2 molti colpi di scena. Dalle anticipazioni scopriamo che questa sera la classe dovrà dire addio ad uno dei suoi allievi: ma chi? Potrebbe trattarsi di Giovanni Junior D’Ambrosio, il 15enne originario di Napoli che ha già alle spalle una storia difficile. Il ragazzo vive con sua madre e non ha mai conosciuto suo padre, essendo morto prima che lui nascesse.

Tornando a Il Collegio, questa sera potrebbe essere Giovanni ad essere cacciato dal preside e a farcelo credere è una scena del breve promo anticipativo che ci svela di uno scontro in classe tra il ragazzo e il professore di italiano e letteratura, Maggi.

Giovanni Junior D’Ambrosio, cacciato da Il Collegio 6 dopo la lite con Maggi?

Giovanni Junior D’Ambrosio cacciato da Il Collegio 6? Potrebbe finire questa sera l’avventura del 15enne, che punterà i piedi contro il professor Maggi. Vedendolo distratto e spesso tra coloro che fanno più casino in classe, l’insegnante gli chiederà di stare invece attento e dedicarsi allo studio, ma il ragazzo replicherà in malo modo, facendo infuriare Maggi. Da qui potrebbe dunque arrivare il provvedimento disciplinare per l’allievo e la conseguente decisione del preside di mandarlo via dal Collegio. Va detto che Giovanni non è l’unico della classe ad essere a rischio questa sera. Anche Gaia e Davide rischiano di essere cacciati dal Collegio, a meno che non riescano a portare a termine un compito speciale sui Promessi Sposi.

