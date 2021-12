Giovanni Junior D’Ambrosio, Il Collegio 6/ Dalle difficoltà al riscatto personale?

Quello di Giovanni Junior D’Ambrosio a Il Collegio 6 è stato uno dei percorsi più tumultuosi. Entrato con poca voglia di studiare e tanta di fare casino in classe con i compagni, Giovanni ha però fatto un percorso di crescita tra i più importanti di questa edizione. All’inizio, complice anche la forte amicizia con allievi poco disciplinati, il suo percorso è stato caratterizzato da molte punizioni e richiami del Preside, che ha tuttavia deciso di dargli un’altra possibilità.

Quella è servita a dargli nuova linfa e la voglia di mostrare a tutti altro di lui. D’altronde alla base di questa sua avventura c’è una promessa fatta a sua madre e la voglia di renderla orgogliosa di lui. Giovanni, cresciuto senza la presenza del padre, vuole infatti avere un riscatto personale.

Giovanni Junior D’Ambrosio sempre più vicino al diploma del Collegio 6

Questa sera su Rai 2 va in onda l’ultima puntata de Il Collegio 6, una tappa che Giovanni Junior D’Ambrosio ha conquistato con fatica e determinazione. Tra i momenti più belli di questa sua avventura le parole dette a sua madre, il loro abbraccio ma anche il bel discorso della professoressa Petolicchio che ha cercato di dargli un incoraggiamento ad andare avanti nonostante la voglia di mollare tutto. Proprio quell’incoraggiamento è stato per lui determinante. Questa sera Giovanni deve superare le ultime prove per conquistare quell’ambitissimo diploma de Il Collegio 6: ce la farà?

