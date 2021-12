Giovanni Junior D’Ambrosio, Il Collegio 6/ Il commuovente abbraccio con la madre…

Giovanni Junior D’Ambrosio è riuscito a mettersi in evidenza, nell’ultima puntata de Il Collegio 6, sia in positivo che in negativo. Innanzitutto, ha potuto finalmente riabbracciare la madre grazie al convegno indetto dal preside dedicato al rapporto genitori-figli ma anche all’importante ruolo della scuola. Così è riuscito a emozionare tutti. Durante le diverse attività però, il ragazzo non si è dimostrato molto coinvolto ostentando una certa noia e svogliatezza. Spesso ha disturbato i compagni più attenti come nel caso del lancio di un areoplanino di carta verso Maria Sofia, innervosendola non poco. Come se non bastasse, è stato tra i fautori di una vera e propria bravata ai danni della professoressa Petolicchio. Come gesto di ribellione contro le sue noiose lezioni, lui ed altri collegiali hanno deciso di togliersi le divise in classe restando in pigiama, per poi dirigersi alle camerate per dormire. Tale atto irrispettoso ha generato la rabbia del preside, che come punizione ha deciso di rifilare un voto in meno a tutti i componenti del gruppo.

Giovanni Junior D’Ambrosio punito a Il Collegio 6

A Il Collegio 6 per Giovanni Junior D’Ambrosio c’è stata l’ennesima occasione per infliggere un ulteriore compito punitivo; visto l’atteggiamento dimostrato durante il convegno. Insieme ad altri collegiali dovrà riassumere davanti a tutti i professori lo svolgimento delle attività avvenute in giornata. Proprio in questa occasione è stato interrogato dalla Petolicchio sul senso delle regole e della disobbedienza; incalzato dal preside che ha preso come esempio Giglio, tiratosi indietro nell’occasione della bravata, Giovanni ha colto l’occasione per criticare il comportamento scorretto del compagno di classe.

Anche per D’Ambrosio è arrivato poi il momento di dedicarsi al recupero delle insufficienze, conquistando un ottimo 6,5 all’interrogazione con il professor Maggi. Con sorpresa del preside infatti, è riuscito a concludere la settimana senza il rischio pendente dell’eliminazione. In riferimento ai rapporti all’interno del collegio, non ha stabilito amicizie degne di nota, tranne una recente maggiore affinità notata con Beatrice. Sui social i commenti sul suo conto sono abbastanza altalenanti. Tra chi ne apprezza la sagacia e l’irriverenza, altri sembrano non gradire del tutto il suo atteggiamento scostante e a volte provocatorio.

