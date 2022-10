Giovanni Lindo Ferretti: “Mamma aveva Alzheimer”/ “Pregando malattia è regredita”

Giovanni Lindo Ferretti, cantautore e scrittore, nel corso di una intervista a Il Fatto Quotidiano, ha parlato del rapporto che aveva con la mamma, Eni Tronconi: “Aveva l’Alzheimer. Il delirio arrivava al tramonto e con il rosario abbiamo allontanato il vuoto. I dottori hanno detto che un Alzheimer conclamato era diventato una demenza senile: la pratica del rosario aveva fatto regredire la malattia. I tre anni della sua malattia li chiamo “l’inverno del nostro contento”: non abbiamo mai riso così tanto”.

I temi della religione e dell’amore per la mamma tornano spesso nel libro che ha scritto di recente, dal titolo “Óra – difendi conserva prega” (Aliberti). È una raccolta di preghiere e memorie. La fine è straziante, con un saluto ad un amico moribondo. “Non puoi dire bugie a chi sta morendo. La morte è insopportabile solo per chi non riesce a vivere. Io sono nato subito dopo la morte di mio padre: l’ho conosciuta subito”, ha raccontato.

Giovanni Lindo Ferretti: “Mamma aveva Alzhaimer”. Il rapporto con la morte

Giovanni Lindo Ferretti ha parlato dunque anche del suo rapporto con la morte: il papà si è spento prima che nascesse, mentre la mamma aveva 90 anni quando nel 2011 gli ha detto addio. “Morire è un pezzo del vivere e se hai un buon rapporto col vivere non puoi non avere un buon rapporto anche con la morte. In città la morte è stata allontanata, mentre in campagna è ancora una presenza vitale. Se togli la morte, amputi la vita”, ha sottolineato nel corso dell’intervista a Il Fatto Quotidiano.

È anche per questo motivo che in questi anni ha scelto di vivere nella sua casa di campagna, dove ha due cavalli, cinque gatti e un cane. È proprio sugli animali che ha un altro aneddoto da raccontare. “In camera ho il teschio di Tancredi, il mio cavallo preferito, perché la terra me lo ha restituito. Tre anni dopo la sua morte, un’alluvione portò via la tomba. Mi guardai attorno e scorsi qualcosa di bianco: era il teschio. Intatto. Me lo portai a casa. Mia madre lo guardò e disse: ‘Be’, adesso dovrai trovargli un bel basamento!’”, ha ricordato.











