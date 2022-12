Giovanni Lo Dato e Mauro Mascetti, Nuovi eroi/ “Hanno salvato 25 ragazzi”

Giovanni Lo Dato e Mauro Mascetti tra i Nuovi Eroi

Giovanni Lo Dato e Mauro Mascetti tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra questi ci sono anche Giovanni Lo Dato e Mauro Mascetti premiati tra i cittadini “distintisi per senso civico e solidarietà, superamento delle barriere, tutela della salute, cooperazione internazionale, atti di eroismo, cultura dell’inclusione, diritti dell’infanzia, imprenditoria etica, legalità e coesione sociale e impegno su temi di rilevanza sociale”.

Giovanni Lo Dato e Mauro Mascetti premiati dal Presidente Sergio Mattarella: scopriamo chi è

Ma chi sono Giovanni Lo Dato e Mauro Mascetti, i cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Mauro Mascetti, 48 anni e Giovanni Lo Dato, 70enne, sono stati protagonisti del salvataggio del gruppo di ragazzi che si trovava a bordo di un autobus lo scorso 13 luglio. L’autobus è andato a fuoco nella galleria Fiumelatte lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. Mascetti è un autista del Comitato della Croce Rossa di Como e Lo Dato un volontario dell’oratorio della Parrocchia di Lipomo.

Entrambi sono stati insigniti del titolo di Cavaliere e Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con la seguente motivazione: “per il loro lucido e tempestivo intervento nel mettere in salvo un gruppo di ragazzi minacciati dal divampare di un incendio”. Il loro gesto ha messo in salvo la vita di 25 ragazzi dell’oratorio di Lipomo. Il presidente dell’Assemblea regionale lombarda Alessandro Fermi ha dichiarato: “salvando 25 ragazzi dell’oratorio di Lipomo, Mascetti e Lo Dato si sono resi protagonisti di un gesto straordinario, dando esempio e testimonianza di un encomiabile senso di responsabilità e al tempo stesso di generosità e altruismo. Sarà pertanto con grande piacere che li avremo ospiti mercoledì in Consiglio regionale per testimoniare loro la gratitudine dell’istituzione lombarda e attribuire loro un doveroso riconoscimento”.











