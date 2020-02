Giovanni Luca Zammarchi, marito Simona Molinari/ “Quasi lo tradii, mi ha fermata…”

E’ trascorso solo un anno da quando Giovanni Luca Zammarchi e Simona Molinari hanno detto sì. I due si sono sposati infatti lo scorso settembre, grazie ad una cerimonia intima nella chiesa di Santi Nereo e Achilleo di Roma, in cui fra parenti e amici erano presenti anche alcuni volti noti come Stefano Fresi e Amara. “A un certo punto ho chiuso gli occhi per fermare nella mia mente la felicità, per trattenerla, per non lasciarla fuggire”, ha detto la cantante sui social parlando di quel momento, “mi sento la donna più ricca del mondo. L’amore è energia: non si crea e non si distrugge ma si trasforma, passando da una forma all’altra”. Oggi, sabato 22 febbraio 2020, Simona Molinari sarà ospite di Una storia da cantare su Rai 1 in occasione della serata dedicata a Mina. Restio alle telecamere e pure ai social, possiamo dare per scontato che Zammarchi preferirà assistere all’evento rimanendo comodamente seduto a casa. Dopo tutto la stessa cantante in passato ha etichettato il suo consorte come Mister X. Un nomignolo che ci fa intuire quanto tutto ciò che lo riguarda sia assolutamente top secret. Anche in questo i due innamorati si assomigliano: la stessa Simona ha spesso fatto fatica a parlare della sua vita privata, soprattutto in seguito alla nascita della figlia Anita.

Giovanni Luca Zammarchi, marito Simona Molinari: nell’ombra fino a…

Giovanni Luca Zammarchi è riuscito arimanere nell’ombra fino a quando Simona Molinari non ha deciso di fare il grande passo e diventare sua moglie. Fino alla cerimonia delle loro nozze, il compagno di vita infatti non è mai apparso in pubblico al suo fianco. Aumentando così l’interesse dei fan della cantante, sempre più a caccia di ogni particolare sulla sua vita privata. Così se siamo in grado di conoscere qualche dettaglio su Zammarchi è solo grazie a parole dette a metà dalla Molinari nel corso di diverse interviste. “Un uomo intelligente, si fida di me”, ha detto a Vanity Fair, confessando tra l’altro di essere stata a volte sul punto di tradirlo. “Mi ha fermata la paura: dicono che lo fai una volta e non smetti più”, ha detto, “però sono stata dall’altra parte, riempita di bugie. Un po’ lo rimpiango, quel momento”. Il segreto che ha protetto la loro unione per tanti anni, anche in seguito alla nascita della piccola Anita, si è infranto solo quando hanno deciso di fare il grande passo e diventare marito e moglie. “Un’emozione grande per tutta la nostra famiglia”, ha scritto il fratello della cantante, Massimo Molinari. “Ho pensato all’uomo che ho scelto, ad Anita che correva di qua e di là con l’argento vivo in corpo”, ha aggiunto la Molinari sui social, “ho passato in rassegna i nostri amici meravigliosi e i loro sguardi commossi insieme con noi”.

