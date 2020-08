Giovanni Luca Zammarchi, marito Simona Molinari/ Un matrimonio speciale

Giovanni Luca Zammarchi è diventato ufficialmente il marito di Simona Molinari appena l’anno scorso. I due hanno realizzato una cerimonia nella Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo a Roma, accogliendo familiari e amici. Immancabile la presenza della piccola Anita, al fianco della coppia in quel giorno speciale, così come alcuni volti noti della musica come Fiorella Mannoia e Amara, senza dimenticare l’attore Stefano Fresi. “A un certo punto ho chiuso gli occhi per fermare nella mia mente la felicità, per trattenerla, per non lasciarla fuggire“, ha scritto la cantante sui social nei giorni successivi al rito, “ho pensato all’uomo che ho scelto, ad Anita che correva di qua e di là con l’argento vivo in corpo, ho passato in rassegna i nostri amici meravigliosi e i loro sguardi commossi insieme con noi… ho percepito la forza di quel posto splendido che è l’Appia Antica con la sua natura imponente e il suo sapore di eternità, e in tutto questo, la musica andava, carica di emozioni”. La Molinari si è definita la donna più ricca del mondo, felice di quell’amore che si trasforma in energia e che si evolve di continuo. Le cose però non sono andate sempre lisce come l’olio per la coppia. In passato, Simona ha confessato a Vanity Fair di essere stata sul punto di tradire il futuro marito, anche se poi si è fermata a causa della paura. Soprattutto dell’eventualità di iniziare un percorso che l’avrebbe portata a tradire ancora e memore della sofferenza di essere stata dall’altra parte, tradita e riempita di menzogne.

Giovanni Luca Zammarchi, marito Simona Molinari: un segreto lungo anni

Giovanni Luca Zammarchi e la moglie Simona Molinari hanno protetto il segreto della loro unione per tanti anni, prima di rendere di pubblico dominio la notizia che si sarebbero sposati. Al contrario di quanto avviene sul palco, dove la Molinari non fatica a mettersi in mostra, la coppia ha deciso infatti di tutelare la vita privata di entrambi e di vivere all’insegna dell’invisibilità. La situazione non è di certo cambiata in seguito alle nozze, anzi. Difficile trovare Zammarchi e la Molinari insieme in qualche scatto pubblicato sui social. Così come è impossibile per chi li conosce da vicino, riuscire ad individuare la cantante in quella ragazza acqua e sapone che riesce a muoversi liberamente lungo le strade della sua città. Oggi, sabato 22 agosto 2020, Simona Molinari sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in onda su Rai 1 con la replica. Zammarchi ovviamente non sarà presente, ma questo non vuol dire che non sostenga la moglie nel suo lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA