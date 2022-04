Chi è Giovanni Maddaloni, padre di Laura Maddaloni?/ “Si combatte anche senza soldi”

Giovanni Maddaloni, è il padre di Laura Maddaloni, concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 insieme al marito Clemente Russo. Giovanni è un atleta napoletano di 65 anni ed è stato lui a trasmettere alla figlia la passione per il Judo. Negli anni ’70 inizia la sua carriera sportiva come atleta di Judo presso la società DAI-TO CLUB di Napoli, diventando campione regionale nel ’78 insieme alla sua squadra.

Nel ’79 e ’80 partecipa alle finali dei campionati italiani di Judo arrivando rispettivamente 7° e poi 6° in classifica. Nel 1982 diventa un insegnante di Judo e allena diverse società della Campania, diventando in seguito Direttore Tecnico Regionale Campania. Ha ricoperto cariche importanti come quella di consigliere della Squadra Nazionale maggiore e ha portato moltissimi giovani atleti sul podio. Una delle cose più importanti che ha fatto però, non riguarda il successo ma l’amore per la sua città. Giovanni infatti ha fondato una palestra nel quartiere di Scampia, che accoglie tutti i giorni tanti ragazzi togliendoli dai pericoli della strada.

Giovanni Maddaloni, le Iene e la vita privata

Nel quartiere di Scampia l’atleta Giovanni Maddaloni è diventato un esempio, non solo per la sua carriera ma anche per le sue idee e le sue parole. In un’intervista il Judoka aveva affermato, in riferimento alla sua palestra a Scampia: “Qui si combatte sempre, anche quando non ci sono i soldi per pagare la bolletta della luce”. Qualche anno fa infatti la situazione economica dello sportivo non era molto buona e non riusciva a coprire tutte le spese e le tasse necessarie per mantenere al meglio la sua palestra; questa situazione è andata avanti fin quando un inviato delle Iene (Giulio Golia) non gli ha inviato un bonifico provvidenziale di diecimila euro.

A tal proposito Giovanni aveva dichiarato: “Non saremmo più aperti se ogni mese non fossero arrivate le lettere con dentro 200 euro”. Del suo privato sappiamo soprattutto che il Judoka ha un amore viscerale per i suoi tre figli, a cui ha trasmesso la sua grande passione, il Judo. Il figlio Pino ha vinto l’oro a Sidney nel 2000, Marco è stato per due volte campione europeo e Laura è stata per tredici volte campionessa d’Italia e oggi la vediamo sul grande schermo all’Isola dei Famosi munita di tutta la grinta che le il padre le ha tramandato.











