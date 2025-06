Lucrezia Lante della Rovere ha avuto diverse storie d’amore importanti. Negli anni ottanta, l’attrice si è legata a Giovanni Malagò, all’epoca imprenditore e oggi presidente del CONI. I due sono stati insieme per quattro anni e hanno messo al mondo due figlie, Ludovica e Vittoria, gemelle. Ancora oggi, nonostante il loro amore sia finito ormai da diverso tempo, i due hanno un buon rapporto per amore delle figlie, che li hanno anche resi nonni. Tra i grandi amori ed ex compagni di Lucrezia Lante della Rovere non c’è però solo Giovanni Malagò. Quando è terminata la storia d’amore con Malagò, per sette anni Lucrezia è stata legata all’attore Luca Barbareschi. Una storia, la loro, cominciata un po’ a sorpresa: lui, infatti, era già sposato e oltretutto aspettava la sua terza figlia dalla ex moglie Patrizia Fachini.

Alessandro Lante della Rovere, padre di Lucrezia Lante della Rovere/ "Avevo paura di lui"

Ex compagni di Lucrezia Lante della Rovere: chi sono? Le storie d’amore dopo Barbareschi

Tra loro, però, fu colpo di fulmine e niente riuscì a fermare quell’amore, neppure la gravidanza della moglie. “Quando ci siamo messi insieme, lui a 36 anni era già famoso: era bello, trasgressivo, intelligentissimo” ha raccontato Lucrezia al Corriere della Sera. Lei, invece, aveva 10 anni in meno di lui. Proprio in merito all’amore con Luca Barbareschi, a Belve, ospite di Francesca Fagnani, Lucrezia ha spiegato: “Ero affascinata da Luca. Poi c’erano le trasgressioni”. La storia d’amore tra Lucrezia e Luca è finita quando lei ha capito che voleva “essere protagonista” della sua vita.

Ludovica Malagò e Vittoria Malagò, figlie di Lucrezia Lante della Rovere/ "Sono gemelle identiche"

Tra gli ex compagni di Lucrezia Lante della Rovere c’è anche il pittore Marco Tirelli: i due sono stati insieme per cinque anni. E ancora, ha avuto una storia con il regista Gianpaolo Tescari e con il giornalista de Il Fatto Quotidiano Emiliano Liuzzi, scomparso nel 2016. Una vita fatta di tante avventure personali, dunque, al di là di quelle professionali.