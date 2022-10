Giovanni Malagò, ex marito Lucrezia Lante della Rovere e figlie Vittoria e Ludovica/ La dedica speciale

Vittoria e Ludovica Malagò, chi sono le figlie di Lucrezia Lante Della Rovere e Giovanni Malagò

Gemelle, bellissime come la mamma, Vittoria e Ludovica Malagò sono le figlie di Lucrezia Lante Della Rovere e Giovanni Malagò. cresciute in un ambiente in cui l’arte è stata l’ingrediente principale, hanno scelto una vita lontana dalle luci dei riflettori. Vittoria e Ludovica sono nate quando mamma Lucrezia era giovanissima. All’epoca, infatti, aveva solo 21 anni e la nascita delle sue bambine ha stravolto e riempito d’amore il cuore dell’attrice che è cresciuta insieme alle figlie con cui, oggi, ha un rapporto meraviglioso. Diversamente da mamma Lucrezia, però, sia Vittoria che Ludovica non hanno scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Ludovica ha una laurea in architettura e vive a Parigi, dove ha aperto un suo Studio, insieme al marito Gregorio Gaudenzi. Anche lei ha due figli, Livia e Guia mentre Vittoria è un’artista, ha una relazione con il Conte Luca Lucheschi e ha due figli, Beatrice e Lorenzo.

La dedica di nonna Lucrezia Lante della Rovere alla figlia Ludovica

Diventata mamma quando era giovanissima, Lucrezia Lante Della Rovere è diventata nonna da giovanissima. Sia Ludovica che Vittoria le hanno fatto i regali più belli permettendole di diventare nonna nel pieno della sua energia ed oggi è decisamente una nonna innamorata dei nipotini e delle figlie. Diventare mamma a 21 anni non è stato facile, ma Lucrezia ammette di aver fatto un ottimo lavoro avendo “due figlie meravigliose”.

Molto presente sui social, l’attrice condivide spesso foto e video della sua vita quotidiana. Tra le tante foto del suo profilo Instagram, infatti, spuntano anche quelle in dui è con le figlie e i nipotini. Tra le tante foto spicca una della figlia Ludovica a cui ha fatto una splendida dedica. “La mia Ludo super mamma”, scrive l’attrice. Anche Giovanni Malagò pubblica spesso foto con le sue ragazze a cui è profondamente legato. Nonostante la fine del matrimonio, dunque, Lucrezia Lante Della Rovere e Giovanni Malagò sono riusciti a mantenere un rapporto di stima e rispetto crescendo due ragazze serene e felici.

