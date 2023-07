Giovanni Malagò: “La mia vita circondato da donne”/ “Il mio rapporto con Federica Pellegrini…”

Giovanni Malagò, numero uno del Coni, è stato intervistato questa mattina dal programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. Le prime parole sono per i giovani che si approcciano allo sport: “Il problema sono gli altri 46 milioni di italiani che non fanno sport, ma su quelli deve metterci mano lo Stato. Il dialogo è molto forte ma bisogna agire, non si fa dalla sera alla mattina”. Quindi Malagò ha aggiunto: “Lo sport sta facendo da ponte per una società migliore, basti pensare anche a ciò che sta accadendo in Ucraina. Quando ad esempio ci sono i giochi olimpici c’è la famosa tregua. Noi rappresentiamo 206 Paesi e ci stiamo provando”.

Il presidente del Coni è stato poi incalzato sul suo grande rapporto con Federica Pellegrini, la nuoatrice italiana più vincente di sempre e una delle più forti di tutti i tempi. I due sono legatissimi: “Ci siamo conosciuti che lei era una bimba, ero un giovane dirigente e la mia credibilità in questo mondo nasce dal rapporto con Federica. Intuì subito di darle una gestione manageriale e all’epoca sembrava assurdo e sprecato, visto che veniva applicato a sport professionistici dove girano molto più soldi. Sto parlando di un agente, un nutrizionista, un fisioterapista che l’ha curata per anni, un mental coach e tutta la struttura tecnicai, uno staff che l’ha messa in condizione di rendere al meglio”.

GIOVANNI MALAGO’: “NEL NOSTRO MONDO SI E’ CREATO UNA GRANDE SINERGIA…”

Giovanni Malagò ha continuato: “Si è creata una grande sinergia all’interno del mostro mondo che ci permette di sfruttare al meglio, anche se la parola non è elegante, ciò che un atleta può dare. Federica Pellegrini è stata la prova concreta di quello che inizialmente era forse una mia passione, un capriccio”.

Giovanni Malagò ha scritto un libro sulle donne e lo sport, e a proposito delle donne della sua vita, le sue figlie: “Sono circondato da donne, forse questo è il motivo per cui vivo da solo. Sono state determinanti le donne nella mia vita ma dovrebbero esserlo nella vita di tutti. Io ho una mamma meravigliosa, eccezionale, una sorella di mia madre, ho una sorella mia, una cugina di prima grado, due figlie femmine, e ho cinque nipoti di cui solo uno, Lorenzo è uomo. Nei pranzi di famiglia siamo quindi 11 a 1 o se mi va bene 11 a 2. Adesso sta arrivando un’altra femmina di Vittoria“.

