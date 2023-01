Giovanni Malagò: “Legatissimo alle mie figlie”/ “Cresciuto con educazione cattolica”

Il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, è stato intervistato stamane da I Fatti Vostri: “Che ragazzino sono stato? – ha esordito nella chiacchierata con Salvo Sottile – chierichetto, famiglia cattolica, scuole cristiane, mia madre di origini cubane, ho fatto un percorso culturale e strutturale importante. I miei genitori sono stati fantastici, mi hanno permesso di fare tutto”. Giovanni Malagò è stato in passato un grande sportivo: “Giocai con Maradona? Fu una indegna partecipazione la mia. Maradona veniva all’istituto di medicina del Coni perchè aveva un sacco di guai e lui non rinunciava anche lì a fare dei calcetti, e per cui ho giocato anche io”.

Sulla sua amicizia con l’Avvocato Gianni Agnelli: “Sono 20 anni che se ne è andato, impressionante. Mi ha gratificato di un’amicizia, affetto, complicità che era abbastanza unica e forse qualcuno l’ha anche un po’ narrata in forma di gelosia. Telefonate fra di noi? Si anche all’alba, ma facevo finta di essere operativo invece ero a pezzi”. Ma è vero che Giovanni Malagò è anche bravo e fortunato al gioco? “Io ho giocato tutta la vita, me l’ha insegnato mio padre, ma nel 1997 ho deciso di non giocare più e fino a quel momento vinsi moltissimo. Fortunato? Ma, la fortuna con i giochi a carte lascia il tempo che prova. Se sei più bravo in questi giochi vinci di più e perdi di meno e a fine anno il saldo è positivo”.

GIOVANNI MALAGO’ A I FATTI VOSTRI: “HO GIOCATO A CARTE FINO AL 1997”

Giovanni Malagò ha ballato con Carolina Kostner e poi si è tuffato con Federica Pellegrini: “Mi ha detto che le avevo fatto una promessa che quando avrebbe smesso mi dovevo tuffare. Alla fine l’ho fatto e sono andato via praticamente in pigiama…”.

Infine sul suo ruolo di papà Giovanni Malagò ha confessato: “Non sono geloso, il concetto del papà e un po’ come chiedere ad un cuoco come si mangia in un ristorante. Penso che ognuno ritiene di aver fatto il suo dovere. Mi sono separato subito, le ragazze sono venute a vivere da me, è stata un’esperienza da ragazzo padre, sono legatissimo, le ho saputo dare delle regole, poi loro sono gemelle omozigote e si beccano ma si amano alla follia”.

