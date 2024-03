Giovanni Martusciello nuovo allenatore Lazio/ Promosso il vice di Maurizio Sarri (oggi 13 marzo 2024)

GIOVANNI MARTUSCIELLO NUOVO ALLENATORE LAZIO

Adesso è ufficiale: il nuovo allenatore della Lazio è Giovanni Martusciello. Che le dimissioni di Maurizio Sarri fossero state accettate era noto già dal pomeriggio di ieri: un fulmine a ciel sereno per una squadra che sta crollando in campionato, la decisione di Sarri in realtà sarebbe figlia di un “malcontento” che si è generato in estate quando, dopo il secondo posto in Serie A e il ritorno in Champions League, l’allenatore toscano non sarebbe stato assecondato in sede di calciomercato, concetto che lo stesso Sarri non ha mancato di ribadire in parecchie conferenze stampa.

Alla fine, evidentemente, la misura è stata colma: la Lazio con una nota ufficiale ha ringraziato il vecchio allenatore e annunciato il nuovo. Nella giornata di ieri si erano ventilate almeno due ipotesi molto romantiche come Tommaso Rocchi e Miroslav Klose, erano stati presi contatti con Igor Tudor ma, eventualmente, se ne parlerà per la prossima stagione. La Lazio ha scelto la soluzione interna del traghettatore, e della continuità tattica: Martusciello è lo storico vice di Sarri, attenzione perché non dovrà solo chiudere al meglio il campionato ma avrà un appuntamento parecchio importante con la semifinale di Coppa Italia, contro la Juventus che è una ex.

CHI È MARTUSCIELLO, NUOVO ALLENATORE DELLA LAZIO

Giovanni Martusciello come detto è il nuovo allenatore della Lazio, e a Maurizio Sarri è legatissimo: in realtà, quando i due si sono trovati, è stato il tecnico dimissionario a raggiungerlo perché Martusciello aveva iniziato la carriera da allenatore a Empoli, come vice anche delle giovanili. Qui Sarri insieme a lui ha centrato la promozione in Serie A con tanto di salvezza e gioco brillante; il Comandante è finito al Napoli, Martusciello ha fatto da vice a Marco Giampaolo ma poi è stato scelto come allenatore dell’Empoli.

Qui ha toccato un punto negativo: ha scialacquato 9 punti di vantaggio sul Crotone ed è retrocesso, vivendo dalla parte sbagliata della storia il primo miracolo di Davide Nicola, oggi proprio allenatore dell’Empoli. A far riprendere Martusciello è stato Luciano Spalletti, che lo aveva avuto come calciatore… a Empoli: due anni da collaboratore all’Inter prima che arrivasse ancora Sarri a formare il sodalizio. Insieme i due hanno vinto lo scudetto con la Juventus e poi Sarri ha voluto Martusciello alla Lazio. Adesso che il toscano ha rassegnato le dimissioni, il nuovo allenatore biancoceleste è proprio il nativo di Ischia: per ora un traghettatore, ma le cose potrebbero anche cambiare…

