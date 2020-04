Giovanni Masiero, gaffe della fan/ “Hai fatto il GF con quella smorfiosa di Chicca?”

Pubblicità

Giovanni Masiero è stato un indiscusso protagonista del Grande Fratello 13. Nella casa più famosa d’Italia, Giovanni ha conosciuto Francesca Rocco di cui si è anche innamorato. La coppia, poi, si è anche sposata e ha avuto una figlia, Ginevra. Come tutti, anche Giovanni e Chicca stanno trascorrendo la quarantena a casa regalando ai fans anche diverse dirette su Instagram. Sempre molto presenti sui social, Giovanni e Chicca, come molti personaggi del mondo dello spettacolo, condividono spesso le proprie dirette con i fans rispondendo a domande e soddisfando curiosità. Giovanni, nelle scorse ore, ha fatto una diretta condivisa con i fans nel corso della quale una ragazza ha fatto una gaffe in diretta commentando la presenza di Chicca nella casa del Grande Fratello.

Pubblicità

Giovanni Masiero, la reazione alla gaffe della fan sulla moglie Chicca

Sorridente e disponibile, Giovanni Masiero, in diretta su Instagram, come mostra un video pubblicato dal portale Bitchyf, ha conversato con due fans. “Scusa ma quale Grande Fratello hai fatto?”, ha chiesto una delle due ragazze in collegamento. “Era il 2014, il Grande Fratello 13″, ha risposto Giovanni. “Quello in cui c’era quella smorfiosa di Chicca”, ha aggiunto la ragazza. “Ma è la tua compagna? Quella che ti stava sempre appiccicata?”, chiede ancora. Giovanni sorride e poi svela che, oggi, Chicca è sua moglie. Sotto il video pubblicato sulla pagina Instagram di Bitchyf, poi, è arrivato il commento di Francesca Rocco. “Solo in quel modo potevo prendermelo! Ovvio che gli stavo appiccicata! Ancora non è chiaro??? Ma poi…smorfiosa perchè?”, scrive Chicca che oggi è felicemente sposata con Giovanni e, insieme, si godono la loro piccola Ginevra.







© RIPRODUZIONE RISERVATA