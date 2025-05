Giovanni Minoli, giornalista e autore di programmi tv, si è raccontato in una intervista a Il Giornale, nella quale, alla soglia degli 80 anni, ha deciso di rivelare per la prima volta alcuni dolorosi episodi del suo passato.

Iniziando dall’infanzia, segnata da un rapporto difficile con la madre, che definisce: “Una pazza scatenata“, ma anche “Una donna profondamente innamorata di suo marito, più moglie e femmina che mamma“, proprio per questo, racconta che quando si trovò improvvisamente vedova con otto figli a soli 50 anni, le incomprensioni aumentarono, fino ad una rottura durata 10 anni con interruzione di qualsiasi contatto, che avvenne perchè: “Lei un giorno trattò male mia moglie Matilde e allora le dissi “Mamma chiedile scusa o non mi vedi mai più” e così infatti successe“.

Per questo ora il conduttore afferma che uno dei più grandi rimpianti è proprio quello di non averle chiesto mai scusa. Il ricordo dei genitori passa anche attraverso le particolari circostanze nelle quali entrambi persero la vita a 15 anni di distanza l’uno dall’altra, tutti e due in un incidente stradale: “Mio papà morì schiantandosi contro un autotreno”, mentre: “Mia madre mentre stava andando a 200 all’ora in autostrada con la Porsche“.

Giovanni Minoli: “Sono stato violentato a 14 anni, so come si sentono le donne stuprate”

Il giornalista Giovanni Minoli, prosegue poi raccontando l’evento che più di tutti ha segnato la sua vita, avvenuto durante l’adolescenza: “A 14 anni sono stato violentato da una donna“, rivela per la prima volta, aggiungendo: “Lei lavorava in casa da noi e ha abusato di me“. Per questo sottolinea: “So perfettamente cosa vuol dire subire violenza, capisco come si possono sentire le donne che sono state stuprate, ti rimane addosso il trauma, un senso di smisurata violenza che può essere alleviato solo con l’amore“.

E infatti, proprio con l’amore, che dice di aver provato per la moglie e per la figlia Giulia, che dice di aver superato quel dolore, imparando poi a ricucire i rapporti con le donne. Tornando all’infanzia e al rapporto con i genitori, Minoli racconta anche un episodio curioso, quando da ragazzino, a 15 anni, scrisse un romanzo che parlava della morte del padre, con tutti i dettagli comprese le reazioni della mamma, tuttavia ciò non era ancora avvenuto all’epoca e conclude: “La morte di mio padre avvenne, esattamente in quel modo, ma dieci anni dopo il mio romanzo, sembra impossibile ma è assolutamente vero“.