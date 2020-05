Giovanni Muciaccia “Fiorello? Sprofondai dalla vergogna..”/ “Enzo Tortora, un mito!”

Pubblicità

Giovanni Muciaccia è il re indiscusso della creatività soprattutto quando si tratta dei bambini e anche in questo periodo di quarantena ha tenuto compagnia a tutti con il suo nuovo programma “La porta segreta” mentre ha usato tutto il suo sapere, anni di esperienza ad Art Attack per tenere compagnia ai suoi figli e ingegnarli in questo periodo di quarantena. Il racconto del neo conduttore arriva a Controccorrente ed è in questa lunga intervista che Muciaccia si dice convinto che sono proprio i bambini gli unici a saper trovare una soluzione a tutto con la loro creatività e la loro energia tanto da arrivare a dire: “Sono loro il vero vaccino contro la rassegnazione, dovremo imparare da loro come affrontare la Fase 2”. Detto questo Giovanni Muciaccia fa una lunga cavalcata su quello che è stato il suo esordio televisivo su Disney Channel fino ad arrivare al successo e poi a Ballando con le stelle ma rivelando anche il momento in cui è sprofondato dalla vergogna per colpa di Fiorello e che il suo mito, nonostante il suo affetto, non sia Piero Angela bensì Enzo Tortora.

GIOVANNI MUCIACCIA DA FIORELLO AD ENZO TORTORA

In particolare, Giovanni Muciaccia racconta del suo successo e di quando Fiorello decise di imitarlo: “Mi trovavo al British Museum a Londra per un ncontro di studio sull’ologramma di una mummia. Improvvisamente suona il telefono che, colpevolmente, avevo lasciato acceso. Mi sento sprofondare dalla vergogna, rispondo: “Chi è?” Era Fiorello che mi fa, imitando la mia voce: ‘A Muciaccia, so’ Fiore, ‘ndo stai?’. E io: ‘Al British Musem davanti ad una mummia” e lui: ‘Na mummia? Ma l’hai fatta tu co’ a carta igienica e er Vinavil?”. In quel momento Muciaccia si è vergognato tanto per via delle circostanze in cui si trovava ma ha capito anche che lui voleva imitarlo e, ancora oggi, è sicuramente la parodia più riuscita. Riguardo ai suoi miti, messo da parte Piero Angela, ammette che il suo mito è un altro e che sulla sua formazione hanno influito altri personaggi e, in particolare, Enzo Tortora: “Mi ha sempre attratto il suo stile di conduzione garbato ed elegante. Il suo Portobello fu inoltre un programma rivoluzionario. Da piccolo non perdevo una puntata”.



