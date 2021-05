Giovanni Novi/ “Io come Enzo Tortora: prima l’arresto show, poi l’assoluzione”

Giovanni Novi grida vendetta. «Io come Enzo Tortora», la denuncia dell’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova ai microfoni de Il Dubbio. Una vicenda che accende i riflettori sulla malagiustizia e che è stata anche raccontata dal giornalista Ermes Antonucci, de Il Foglio, nel suo ultimo libro “I dannati della gogna”.

Terremoto oggi Perugia M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa vicino a Spoleto

Dopo quattro anni da numero uno dell’Autorità portuale di Genova, Giovanni Novi il 4 febbraio del 2008, ultimo giorno da presidente, è finito in manette con una serie impressionante di accuse: dalla concussione alla turbativa d’asta, dalla truffa all’abuso d’ufficio, per presunte irregolarità nella concessione dei moli del porto ai terminalisti. E la modalità dell’arresto show sono decisamente particolari, a partire dalla telefonata ricevuta pochi minuti prima: «È un tenente della guardia di finanza, un mio amico: mi dice che deve notificarmi un documento. Gli do appuntamento in ufficio, ma mi risponde che sarebbe stato dalle mie parti e avrebbe portato lui il documento. Passa un’ora, però, e lui non arriva. Lo chiamo anche al telefono tre volte» .

Severina Panarello è morta, Fabrizio Corona in lacrime/ "Ha vissuto per noi detenuti"

GIOVANNI NOVI: “IO COME ENZO TORTORA”

Cavaliere del lavoro, Giovanni Novi ha spiegato ai microfoni de Il Dubbio di aver scoperto solo dopo cosa stesse succedendo, con le forze dell’ordine davanti casa sua per un’ora con tanto di giornalisti e fotografi pronti all’azione. «I pm volevano che ci fossero i fotografi», un vero e proprio arresto show. Il processo di primo grado è durato sei anni, terminato con l’assoluzione di Giovanni Novi per dodici imputazioni su tredici. L’unica condanna è di due mesi di carcere per turbativa d’asta, decisamente meno dei sei anni chiesti dall’accusa, reato che peraltro finirà in prescrizione due anni dopo, in appello. Nonostante ciò, Novi e altri imputati hanno deciso di fare ricorso in Cassazione, che nel marzo del 2014 ha confermato l’assoluzione per tutti i capi di imputazione. Un dramma lungo anni, ma le cicatrici sono rimaste, la moglie di Giovanni Novi è morta undici giorni dopo l’arresto: «Ad ammazzare mia moglie è stato il tumore certo, ma, come mi hanno spiegato i medici, in casi di forte choc vengono a mancare le difese immunitarie». E poi, infine, l’affondo: «I pm hanno un potere in mano enorme. Per cinque-sei anni possono tenere le cause in piedi. Praticamente nessuno dice niente se loro sbagliano».

LEGGI ANCHE:

RIAPERTURE/ "Con questo Rt e le vaccinazioni a regime, chi si ammala è responsabile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA