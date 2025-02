Chi è Giovanni Nuti, il poeta musicista che “conquistò” la fiducia di Alda Marini

Musicista, cantautore e poeta. Giovanni Nuti si è ritagliato un ruolo di grande importanza nel panorama musicale attuale, per aver dato voce – attraverso la musica – all’esperienza di vita condivisa con Alda Merini. La sua carriera comincia negli anni ottanta, ma spicca definitivamente il volo quando trasforma in musica le poesie di Alda Merini, dando vita ad una collaborazione che porterà alla nascita di un album straordinario, intitolato La mia mente.

“Alda Merini tocca sempre in me le corde dell’emozione, perché arriva dritta al cuore”, ha raccontato Giovanni Nuti in una intervista a recensiamomusica.com. “Alda è stata una straordinaria maestra di vita per me. Abbiamo condiviso la gioia della creatività, senza sforzo, con naturalezza”, il ricordo commovente del musicista, che si sente legatissimo all’indimenticabile poetessa.

Giovanni Nuti, l’incontro con Alda Marini e gli insegnamenti più preziosi: “Piccole cose sono importanti”

Sono tante le cose che Giovanni Nuti ha fatto sue, durante la collaborazione con Alda Merini. Insegnamenti di vita che il musicista custodisce con grandissima cura, consapevole di aver avuto il dono e il privilegio di poterla conoscere così in profondità e così da vicino.

“Mi ha insegnato ad apprezzare tutte le piccole cose che sono meravigliose. Mi ha insegnato ad angelicare la realtà anche più dura, a trasformarla in poesia. Sul palco insieme eravamo molto felici”, ha ricordato ancora l’artista. Oltre alla collaborazione con Alda Merini, ovviamente, Giovanni Nuti ha coltivato la sua strada da solista negli anni, realizzando altri due album, oltre La mia mente, che sono Giovanni Nuti (1987) e Che Fate!? (1997). Oggi, domenica 2 febbraio, l’artista avrà l’occasione di ripercorrere le tappe della sua carriera e del suo rapporto con Alda nell’intervista a Domenica In.

