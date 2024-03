Giovanni o Marisol, chi è stato eliminato ad Amici 2024?/ La ballerina scossa, Petit reagisce male

La terza manche del secondo serale di Amici 2024 si conclude con una brutta botta per la squadra di Zerbi e Celentano, che vengono sconfitti da Cuccarini ed Emanuel Lo. Increduli, il duo di prof pensa già a cosa far esibire ai proprio allievi a rischio: Holden, Dustin e Marisol. Il ballerino è il primo ad esibirsi e lo fa in una performance insieme a Sebastian; segue poi Holden che canta sulle note di ‘Solo noi’. Si esibisce infine Marisol in un passo a due sulle note di ‘Sognami’.

AMICI 23 SERALE 2024, 2a PUNTATA/ Eliminati e diretta: Giovanni e Marisol al ballottaggio finale

La giuria è chiamata a votare chi salvare per primo, e viene fatto il nome di Holden. Tra Dustin e Marisol finisce dunque al ballottaggio finale la ballerina di Alessandro Celentano. Lei è visibilmente scossa, ma più di lei lo è Petit, il fidanzato, che appare in difficoltà: “Mi dispiace, però io credo tanto in lei”, dice il cantante. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessandra Celentano distrugge Todaro ad Amici 2024: "Non sei onesto!"/ Colpo basso su Nicholas: è lite!

Crollo per il ballerino di latino: è fuori?

La seconda manche della seconda puntata del serale di Amici 2024 non premia la squadra di Todaro e Pettinelli, reduci dalla vittoria nella prima manche. Questo porta i Zerbi-Cele a scegliere i candidati all’eliminazione. Al centro dello studio arrivano allora Gaia – che si esibisce in una coreografia con Sebastian sulle note di ‘Ancora ancora ancora’ di Mina-; Lil Jolie, che canta ‘Thank You’; e Giovanni che si esibisce in una coreografia corale rock.

La parola passa allora alla giuria, che prima decide di salvare Gaia, poi riporta in gara anche Lil Jolie. È dunque Giovanni a finire a rischio eliminazione. Il ballerino è vistosamente preoccupato e ha quasi un crollo allo scoprire che rischia l’eliminazione. Riuscirà a superare questo scoglio o dovrà abbandonare la scuola per sempre? (Aggiornamento di Anna Montesano)

LIL JOLIE, PROBLEMI DI SALUTE AD AMICI 2024: "HO LA BRONCHITE!"/ Malgioglio: "Butta via l'ansia, sei brava!"

Chi è eliminato tra Giovanni e Marisol al secondo serale di Amici 2024?

Chi sarà il secondo eliminato della seconda puntata del serale di Amici 2024? È questa la domanda che i telespettatori del talent show condotto da Maria De Filippi si pongono di fronte alle anticipazioni arrivate dalle registrazione di giovedì e alle immagini andate in onda nella puntata di sabato 30 marzo su Canale 5. Anche quest’anno, il secondo eliminato viene annunciato in casetta e non in studio, cosa che rende impossibile dare l’esito fino alla messa in onda dell’annuncio.

Le anticipazioni (che trovate qui) ci svelano comunque chi sono i due allievi a contendersi il posto al serale di Amici 2024: Marisol, ballerina della squadra di Alessandra Celentano, e Giovanni, ballerino del team di Raimondo Todaro.

Ballottaggio tra Giovanni e Marisol per l’eliminazione ad Amici 2024: le prove affrontate

Al ballottaggio per l’eliminazione alla fine del secondo serale di Amici 2024 sono dunque finiti due ballerini. Marisol è considerata una dei migliori allievi della classe danza di quest’anno. Nonostante gli alti e bassi, e l’infortunio affrontato poco prima del serale, la ballerina è stata premiata da Alessandra Celentano con una delle prime maglie oro.

Più complicato il percorso di Giovanni ad Amici 23. Unico ballerino di latino di questa edizione, l’allievo di Raimondo Todaro ha fatto difficoltà ad imporsi nelle prime posizioni in classifica, finendo quasi sempre sul fondo. Il suo maestro ha però avuto fiducia in lui fino alla fine, portandolo al serale di Amici 2024.

Giovanni eliminato ad Amici 2024? Lo spoiler sul secondo serale

Ma chi tra Marisol e Giovanni sarà l’eliminato di questo secondo serale di Amici 2024? Come abbiamo detto all’inizio, l’annuncio è stato dato in casetta, dunque non esiste al momento la certezza sull’eliminato. Tuttavia non è difficile, anche in virtù dei percorsi affrontati dai due ballerini, fare un pronostico. Considerando proprio i risultati raggiunti finora da entrambi, pare chiaro che ad essere eliminato sarà Giovanni, e che Marisol potrà dunque continuare il suo percorso nella scuola.

Va d’altronde detto che, a favore di questa tesi, spunta anche uno spoiler arrivato dal web. Stando a quanto fa sapere l’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram, è proprio Giovanni il secondo eliminato del serale di Amici 23.











© RIPRODUZIONE RISERVATA