Giovanni Padovani ossessionato da Alessandra/ “Password e un video ogni 10 minuti”

L’uomo “Pretendeva che lei gli mandasse un video ogni 10 minuti, in cui comparissero l’ora e il luogo in cui si trovava, facendo scenate in caso di violazioni di tali prescrizioni”, per capire dove e con chi fosse in ogni momento. Padovani aveva “persino carpito le password di posta elettronica e di messaggistica per controllarne le conversazioni con terzi”, prosegue il Corriere citando le parole del Gip .

Secondo quanto si legge nell’ordinanza, Giovanni Padovani era “un soggetto animato da irrefrenabile delirio di possesso e incapace di accettare le normali dinamiche relazionali… sia di attivare l’ordinario sistema di freni inibitori delle proprie pulsioni aggressive”. Subito dopo l’arresto, l’uomo ha affermato come “giustificazione” dell’omicidio: “Sospettavo che lei mi tradisse”. Ieri mattina, nel corso dell’udienza di convalida, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scortato poi dalla polizia penitenziaria, si è presentato davanti al Gip.