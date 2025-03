Giovanni Paoli, è morto il figlio di Gino Paoli: stroncato a soli 60 anni di infarto

È morto il figlio di Gino Paoli, Giovanni. Terribile lutto per il cantautore genovese il figlio primogenito è deceduto questa mattina, lunedì 10 marzo 2025. A darne notizia sono stati gli stessi familiari all’Ansa che hanno fatto sapere che l’uomo è morto all’ospedale Niguarda di Milano, nota è anche la causa del decesso: un infarto che lo ha stroncato a soli 60 anni. Chi era Giovanni Paoli, il figlio morto di Gino Paoli?

Nato nel 1964 era un giornalista e direttore responsabile del sito Dillingernews, ma anche caporedattore di Lei Style e Diva e Donna. Ha lavorato, però, anche per Tv Sorrisi e Canzoni, Novella 2000 fino a diventarne vicedirettore nel 2006. Nato dal matrimonio del cantautore con la prima moglie Anna Fabbri, aveva ben quattro fratelli da parte del padre: Amanda Sandrelli, attrice nota ed a sua volta figlia di Stefania, Nicolò, Tommaso e Francesco, nati dal matrimonio con Paola Penzo. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che era sposato ed ha una figlia. Sulla moglie di Giovanni Paoli si conosce solo il nome Stefania mentre la figlia si chiama Olivia.

Com’è morto Giovanni, il figlio di Gino Paoli: il ricordo del padre

Non sembrano esserci dubbi su com’è morto Giovanni Paoli, il figlio di Gino Paoli la causa del decesso è un infarto che non gli ha lasciato scampo. Di recente, invece, in un’intervista concessa a Repubblica e nel suo libro Cosa farò da grande i miei primi 90 anni: “Giovanni forse è il più accondiscendente dei mie quattro figli. È ormai un uomo di quasi sessant’anni e fa il giornalista. È in un certo senso altro da me non posso considerarlo più un bambino.” Per il momento il cantautore e la sua famiglia si sono trincerati nel silenzio per il drammatico lutto.