Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli, è morto a soli 60 anni stroncato da un infarto. Poche ore fa è intervenuta la sorella Amanda Sandrelli nata dalla relazione tra il cantante e l’attrice Stefania che ha solo tre mesi in meno del fratello deceduto. Durante la sua vita il celebre cantautore ha avuto due donne importanti con le quali ha avuto i suoi due figli: Giovanni è nato dalla relazione con la moglie Anna Fabbri, mentre dalla Sandrelli ha poi avuto Amanda, la quale ha deciso di ricordare il suo amato fratello.

Giovanni Paoli amava la musica proprio come il padre, anche se crescendo ha deciso di intraprendere una strada diversa, quella del giornalismo. La sua professione lo ha portato poi a collaborare con Diva e Donna e tanti altri settimanali. Nota anche la direzione del sito di Fabrizio Corona, Dillinger News. “Ci eravamo sentiti a fine gennaio“, spiega Amanda Sandrelli ricordando il fratello, “eravamo felici perché ci siamo detti che, a maggio, avremmo passato insieme qualche giorno“. I due erano legati da un rapporto molto speciale e presto, lei lo avrebbe raggiunto a Milano per stare un po’ con lui.

Giovanni Paoli, il ricordo della sorella Amanda Sandrelli: “Lui conosceva il mio cuore”

Amanda Sandrelli ricorda l’infanzia passata con Giovanni Paoli, raccontando che quando erano piccoli dormivano in due letti a castello e giocavano ogni giorno dalla mattina fino alla sera. Poi la frase più bella: “Quando sei così legato a qualcuno negli anni della crescita, ne conosci a fondo il cuore. Lui conosceva il mio, io il suo“. I due si erano conosciuti per la prima volta nel 1972 dopo aver scoperto di essere fratelli e da quel momento diventarono inseparabili. La figlia della celebre attrice racconta che nonostante fossero diversi erano estremamente compatibili e che il bisogno di avere un fratello accanto aveva vinto su tutto. “Era la persona più buona e generosa che abbia mai conosciuto“, dice, raccontando di lui come un uomo troppo buono che ha avuto molto meno rispetto a ciò che avrebbe meritato.