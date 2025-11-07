L'Università Cattolica ospita un convegno su Giovanni Paolo II alla luce del contributo offerto da mons. Luigi Negri per la conoscenza del suo magistero

“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”. Queste le celebri parole pronunciate con estrema vigore da Giovanni Paolo II nell’omelia per l’inizio del suo magistero papale, il 22 ottobre 1978, e che ancora riecheggiano dopo 47 anni nella mente e nel cuore di tanti fedeli, sia di chi allora era presente in piazza San Pietro e ne fu quasi tramortito, sia di chi le ascoltò in diretta televisiva stupito e commosso. Un fermo invito a vivere la fede con forza e determinazione, che da subito segnò il lungo e fecondo pontificato di Karol Wojtyla. Nella stessa omelia il futuro Santo lancia un appello accorato, che oggi non ha perso di validità: “Permettete […] vi prego, vi imploro con umiltà e fiducia, permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo Lui ha parole di vita. Sì! di vita eterna”.

Vent’anni dopo la salita al Cielo di san Giovanni Paolo II (1920-2005) quei passaggi quasi urlati non hanno perso di significato, anzi, sono di estrema attualità. Per questo, in un momento di grande smarrimento e di caduta libera della fede, soprattutto nei giovani, è importante non dimenticare la figura e l’insegnamento del Papa polacco.

Proprio per mantenere viva la gigantesca eredità culturale e spirituale del Papa polacco, decisivo in alcune svolte cruciali del XX secolo – si pensi alla caduta del Muro di Berlino e alla dissoluzione dell’impero sovietico –, domani a Milano l’Università Cattolica del Sacro Cuore ospita un convegno a più voci su Wojtyła, alla luce del contributo originale di monsignor Luigi Negri (1941-2021), che ha dedicato molto del suo tempo allo studio e alla diffusione del magistero del futuro Santo.

Per Giulio Luporini, presidente dell’Associazione culturale “Tu Fortitudo Mea”, tra gli organizzatori dell’incontro, “non è solo giusto ma doveroso rendere omaggio a questo grande e santo Pontefice, non soltanto per onorarne la memoria in una ricorrenza ufficiale come i venti anni dalla morte, ma soprattutto perché giudichiamo il suo insegnamento ancora estremamente attuale e decisivo per la Chiesa e per la società di oggi”.

Tale convinzione trova conferma proprio nella testimonianza che tanti hanno ricevuto da monsignor Negri, sempre attento a riprendere, nelle sue riflessioni teologiche e nelle sue lezioni, l’alto insegnamento di Giovanni Paolo II.

Uno degli aspetti più significativi messi a tema dal convegno, per Luporini è “la capacità di Wojtyła di leggere le vicende umane attraverso una prospettiva unitaria e integrale, fondata su Cristo ‘centro del cosmo e della storia’. La nota espressione della Redemptor hominis, la prima enciclica del pontefice polacco, richiamata continuamente da Negri, “può aiutare a comprendere la grande sfida che ha lanciato e continua a lanciare a noi: la fede è chiamata a diventare cultura per superare qualsiasi visione ideologica, inevitabilmente riduttiva dell’uomo”.

Giovanni Paolo II sostiene che la cultura è “ciò per cui l’uomo in quanto uomo diventa più uomo e accede di più all’essere” (Parigi, Discorso all’Unesco, 2 giugno 1980), superando così la “scomposizione dell’esperienza umana” tipica di oggi, aspetto approfondito da Francesco Botturi, docente emerito di filosofia morale in Cattolica. “Chiaro esempio di questa lettura unitaria dell’esistenza umana”, afferma ancora Luporini, “è la teologia del corpo, tra le pagine più originali e più dimenticate del magistero wojtyliano”: essa è illustrata da Juan José Pérez-Soba Díez Del Corral, docente di teologia all’Istituto Giovanni Paolo II di Roma.

Ma il cammino indicato con estrema chiarezza dal Papa venuto dall’Est – “Cristo redentore dell’uomo” – è ancora presente nell’esperienza quotidiana dei credenti, o essi lo hanno perso rincorrendo la mentalità del mondo?

Per il presidente di “Tu Fortitudo Mea”, “la figura di san Giovanni Paolo II è ancora ben presente nella memoria di tanti, non solo dei cristiani”. Il 22 ottobre, ricorrenza liturgica della sua memoria, la messa in Sant’Ambrogio, a Milano, presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini, ha visto una partecipazione record di fedeli, “un vero e proprio popolo che ha mostrato come la santità di questo Papa sia davvero ancora in grado di attrarre le persone a Cristo”.

Ma occorre anche “impegnarsi in un serio lavoro di ripresa del suo magistero, perché il rischio più grave che si può correre è proprio quello di dimenticare o banalizzare il suo insegnamento, finendo per rincorrere la mentalità mondana”.

Il convegno in Cattolica – che sarà concluso dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova – nasce dalla certezza, che era di monsignor Negri, che il messaggio di san Giovanni Paolo II, proprio per la sua centratura in “Cristo Redentore dell’uomo”, non potrà che restare “come colonna portante nelle arcate della storia della Chiesa”.

–

Giovanni Paolo II: un magistero per la Chiesa e per la società del terzo Millennio. Un convegno alla luce del contributo di mons. Luigi Negri, si tiene domani 8 novembre alle 15 nella cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica, in largo Gemelli 1, a Milano.

— — — —

