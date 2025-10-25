Giovanni Pernice, chi è il ballerino e compagno di vita di Bianca Guaccero: soffia vento di matrimonio per la coppia

Per Giovanni Pernice e Bianca Guaccero sta per arrivare il matrimonio? La coppia nata lo scorso anno nei camerini di Ballando con le stelle prosegue a gonfie vele e i fan invocano il matrimonio per una delle coppie più apprezzate del piccolo schermo. Intanto Giovanni Pernice sarà ospite a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo sul piccolo schermo, dove parlerà della sua vita, tra segreti, ricordi di vita passata e ambizioni future.

Giovanni Pernice, ballerino di professione e alto 178 cm e nato nel 1990 a Palermo, ha nove anni in meno della compagna di vita con la quale sta facendo progetti futuri molto interessanti. Il danzatore siciliano più volte sui social si è espresso con parole speciali nei confronti della showgirl e trionfatrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Anche di recente si è vociferato di una presunta proposta di matrimonio in arrivo prossimamente, secondo alcune indiscrezioni potrebbe avvenire in diretta televisiva, insomma, una proposta in pompa magna che potrebbe avere luogo a breve.

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero, come è nata la relazione

Un anno di amore, il ballerino e la conduttrice si godono una fase di vita in cui tutto sembra andare nel migliore dei modi. Rispedite al mittente le voci di crisi aleggiate qualche tempo fa, Giovanni Pernice e la sua Bianca Guaccero si godono lo speciale momento.

Riguardo agli inizi con Bianca Guaccero, Giovanni Pernice ha raccontato cosa è accaduto: “Io non ho fatto nulla, ho preso soltanto il meglio di Bianca perché lei sa fare tutto. Io ho fatto soltanto il mio lavoro e quando l’ho incontrata per la prima volta ho detto ‘Bingo’. Ho cominciato a corteggiarla subito”

