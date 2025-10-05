Giovanni Pernice, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: dal lavoro in pista all'amore sbocciato all'improvviso con Bianca Guaccero

La passione per il ballo gli ha regalato notorietà, ma anche e soprattutto l’amore. Grazie a Ballando con le Stelle, il ballerino Giovanni Pernice ha dato una svolta alla sua vita professionale e sentimentale. Lo scorso anno, proprio all’interno del celebre talent show di Milly Carlucci, ha conosciuto la sua attuale fidanzata Bianca Guaccero. Da quando si sono messi insieme, il ballerino e la sua ex allieva sono inseparabili.

A dare il via alla relazione ci ha pensato Giovanni, sciogliendo le resistenze iniziali di Bianca che evidentemente era un po’ scettica. “Non ho fatto niente, ho solo preso il meglio di Bianca facendo il mio lavoro ma quando l’ho vista ho pensato ‘Bingo!’. Così ho iniziato a corteggiarla”, il racconto di Giovanni Pernice nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona.

La fidanzata Bianca Guaccero, dal canto suo, era partita coi piedi di piombo, anche perché era reduce da una storia importante finita male, con l’ex marito Dario Acocella. “Chiudere è straziante, soprattutto se ci sono dei figli. Io credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste”, aveva confidato la showgirl a Oggi. Con Giovanni Pernice si è ricreduta una volta per tutte e oggi non potrebbe essere più felice di essersi lasciata andare.

“Mi ha conquistato sentire, per la prima volta, che avevo qualcuno accanto che mi accetta così come sono e mi aiuta a vincere le difficoltà”, la rivelazione della conduttrice. Oggi la coppia vive il proprio amore alla larga dalle luci dei riflettori, anche se inevitabilmente resta al centro dell’attenzione dei fan, sempre più affezionati al tenero duo.