Giovanni Pernice, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle quest'anno in coppia con Francesca Fialdini? Un anno fa il trionfo!

Originario di Palermo, dove è nato nel 1990, Giovanni Pernice ha da poco compiuto 35 anni con una splendida festa a sorpresa organizzata per lui da Bianca Guaccero, da un anno sua compagna di vita. Anche quest’anno il ballerino sarà protagonista di Ballando con le Stelle, in coppia con Francesca Fialdini. Ma prima di vedere se la coppia rispetterà le aspettative della vigilia, andiamo a scoprire qualcosa in più sul ballerino siciliano e sulla sua carriera ricca di successi e traguardi.

Per ben otto anni, Giovanni Pernice è stato un ballerino del programma Strictly Come Dancing, l’equivalente di Ballando con le Stelle ma in Inghilterra. Proprio durante la trasmissione, Giovanni ha dovuto fare i conti con alcuni problemi che hanno portato a qualche grattacapo di troppo. Il ballerino è stato infatti accusato da Amanda Abbington, attrice, con la quale si è trovato a ballare, di aver avuto nei suoi confronti degli atteggiamenti vessatori. Il ballerino siciliano è stato dunque allontanato dalla produzione del programma, che per far luce sulla vicenda ha avviato un’indagine interna che non ha portato però ad alcuna prova su un suo coinvolgimento.

Chi è Giovanni Pernice: l’esordio a Ballando con le Stelle

Nel 2024 Giovanni Pernice ha esordito a Ballando con le Stelle, diventando protagonista insieme a Bianca Guaccero del programma, arrivando a vincere. I due hanno cominciato, proprio durante il reality, una relazione.

Fino a quel momento Giovanni aveva lavorato in Inghilterra per il programma della BBC: dopo la prima vincente edizione di Ballando con le Stelle, però, il ballerino è stato confermato. Molto apprezzato dal pubblico, infatti, ha convinto Milly Carlucci alla conferma e quest’anno ballerà con Francesca Fialdini: a fare il tifo per lui ci saranno ovviamente tantissimi italiani, tra cui la sua Palermo e inevitabilmente anche la compagna Bianca.

