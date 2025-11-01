Giovanni Pernice e Francesca Fialdini ancora tra i grandi protagonisti di Ballando con le Stelle: i due continuano a incantare con classe

Un tango, sulle note della splendida “Un’emozione da poco”, ha permesso a Giovanni Pernice e Francesca Fialdini di arrivare secondi nella quinta puntata di Ballando con le Stelle. L’avventura della coppia nel programma prosegue a gonfie vele e i due continuano a mostrarsi sempre più affiatati ma soprattutto consapevoli del loro grande talento che ha regalato loro più di una vittoria nelle puntate precedenti. Nella quinta, i 49 punti dati loro dalla giuria, non hanno permesso loro di vincere la puntata ma nonostante ciò hanno ottenuto un secondo posto che conferma la loro classe e il loro talento e che li proietta con i migliori pronostici possibili verso la sesta puntata.

Francesca, che solo pochi giorni fa ha raccontato le sue sofferenze passate e un periodo buio nel quale sentiva di non avere più un confine e un’identità e andava in onda con il sorriso pur soffrendo interiormente, sembra ora rinata. A Ballando con le Stelle, infatti, non solo sta mostrando un grande talento nel ballo, ma sta riuscendo a farsi conoscere più approfonditamente, mostrando lati inediti di sé, come quello sexy, che esce fuori non appena la giornalista scende in pista.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice e Francesca Fialdini hanno dato prova ancora una vola del loro affiatamento e del loro grande talento. I due hanno convinto anche il pubblico da casa, che ha commentato con entusiasmo la loro esibizione. “Giovanni riesce a “sentire” le emozioni di chi ha a fianco e a tradurle in coreografia… bellissimo e questa cosa arriva dritta al cuore!” si legge in un commento. E ancora: “Bellissima esibizione, tecnicamente ed emotivamente. Brava Francesca e Giovanni un professionista che come sempre, si distingue”.