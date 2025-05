Nel 2024, a Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero non ha trovato solo la vittoria, ma anche un nuovo amore, entrato nella sua vita un po’ per caso, dopo la fine del suo matrimonio con Dario Accocella. L’attrice e conduttrice, infatti, nello show di Milly Carlucci ha incontrato anche l’amore. Il suo ballerino, Giovanni Pernice, l’ha fatta innamorare: o meglio, la cosa è stata reciproca, visto che anche il professionista è capitolato ai piedi della splendida pugliese. I due, tra una paso double e una bachata, si sono resi conto di provare un forte sentimento l’uno nei confronti dell’altra, che ha portato in poco tempo all’inizio di una relazione. Che tra i due ci fosse qualcosa, era evidente e il pubblico se ne è accorto subito: solamente con il passare delle puntate, però, Bianca e Giovanni Pernice hanno ufficializzato la loro storia d’amore. Ma chi è il ballerino e fidanzato di Bianca Guaccero?

“Tra noi è stato un colpo di fulmine – ha raccontato Bianca al Quotidiano di Puglia – Quando ho conosciuto Giovanni l’ho messo davanti ai miei muri e non si è mai arreso. Ha lottato, pazientato, ha saputo aspettarmi e rispettarmi”. Il ballerino è stato assegnato a Bianca come coach di danza a “Ballando con le stelle”: lui, di origine siciliana, da anni vive in Inghilterra, a Londra, dove lavora appunto nel mondo della danza. “Ha visto al di là delle barriere che avevo messo tra di noi e, pian piano, ha conquistato la mia fiducia” ha spiegato ancora Bianca Guaccero, che ora sogna con lui una convivenza che inizierà non appena tornerà in pianta stabile in Italia.

“Giovanni non mi guarda, mi vede. Coglie la mia essenza” ha raccontato Bianca Guaccero, parlando del suo fidanzato. Non appena Giovanni Pernice terminerà il suo lavoro in Inghilterra e tornerà in Italia, la coppia sogna una convivenza e chissà, magari qualcosa di più. Il fidanzato di Bianca Guaccero, di qualche anno più giovane di lei, non è ancora papà: lei, invece, ha una figlia, Alice, alla quale darebbe volentieri un fratellino o una sorellina.