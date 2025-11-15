Giovanni Pernice al centro delle polemiche: The Sun lo accusa di aver toccato Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle.

Arriva una brutta accusa per Giovanni Pernice, che si è trovato accusato dal tabloid The Sun di aver ‘toccato’ Francesca Fialdini. In base alla ricostruzione del giornale britannico, il ballerino si sarebbe permesso di toccare le anche della nota conduttrice, la quale è apparsa contrariata dal gesto. Le immagini riprendono la Fialdini mentre cerca di togliere le mani del ballerino dalla sua vita, e immediatamente la clip ha fatto il giro del web e a questo punto, del mondo.

Vincitore Ballando con le Stelle 2025, chi è nuovo concorrente favorito/ Ecco il nome inaspettato

Subito è scattata la polemica social su Ballando con le Stelle, e i seguaci dello show di Milly Carlucci si sono riversati sul web per difendere a spada tratta il professionista. Molti hanno fatto una lettura completamente diversa della situazione, andando a spiegare che anche Francesca Fialdini aveva le mani sui fianchi di lui, e che abbia voluto spostare le sue mani solo per il dolore causato dal precedente infortunio. Anche Carolyn Smith, storica giurata del programma, è intervenuta in difesa di Giovanni Pernice e lo ha fatto ‘scontrandosi’ con la sua patria britannica.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice eliminati a Ballando con le stelle 2025?/ Cosa succede dopo infortunio

Giovanni Pernice, spuntano altre accuse a Ballando con le Stelle UK

“Lei aveva dolore alle costole a causa degli esercizi. Basta esagerare con cose che non esistono“, ha detto Carolyn Smith. La presidente di giuria di Ballando con le Stelle ha subito smontato le accuse a suo dire infondate rivolte a Giovanni Pernice, che per inciso è felicemente fidanzato con Bianca Guaccero. Nell’articolo di The Sun viene riportato anche un episodio precedente che riguarda sempre Giovanni Pernice, il quale aveva partecipato al programma Strictly Come Dancing, che altro non è che la versione inglese di Ballando. In quel caso, Amanda Abbington aveva mosso delle accuse al professionista, dicendo che i suoi atteggiamenti erano inappropriati. In tutto ciò Giovanni Pernice ha sempre negato di aver avuto comportamenti intimidatori e violenti, e dicendosi sollevato dopo l’esito dell’inchiesta.