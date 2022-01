Giovanni Previdi e Nilde, marito e figlia Silvia Avallone/ “Ho sposato il librario”

Giovanni Previdi e Silvia Avallone: l’incontro grazie ad “Acciaio”

La scrittrice Silvia Avallone, classe 1984, ha raggiunto il successo con il suo romanzo d’esordio “Acciaio”, pubblicato nel 2010, con cui ha vinto il premio Campiello Opera Prima e si è classificata seconda al premio Strega. Grazie al suo libro, Silvia Avallone ha conosciuto suo marito, Giovanni Previdi: “Lui è il primo libraio al quale avevo chiesto Acciaio, uscito da appena quattro giorni, alla Coop Ambasciatori di Bologna. Era di domenica, Giovanni non sarebbe dovuto essere di turno, né trovarsi in quel piano, lui lavora alla saggistica. Gli domandai dove avrei potuto trovare il romanzo, senza dirgli che ero l’autrice. Ma ero molto emozionata e se ne accorse: Chi l’ha scritto, tua sorella?”. Nove mesi dopo, il 30 ottobre 2010, si sono sposati, tra il Premio Strega e il Campiello. “Con mio marito Giovanni le cose sono state semplici da subito, e lì capisci che vanno come devono andare, non c’è modo di forzarle”, ha spiegato la scrittrice.

Silvia Avallone: la figlia Nilde

A novembre 2015 Silvia Avallone e Giovanni Previdi sono diventati genitori di Nilde. La vita della scrittrice è molto cambiata con la nascita della figlia: “Adesso scrivo o leggo negli orari più impensati, mi è capitato di farlo alle quattro del mattino. Cerco di ritagliarmi lo spazio la mattina presto, prima che lei si svegli. Ma non posso tanto programmare, governa l’anarchia. Per me abituata a un rigore sovietico è stato un bel cambiamento”, ha raccontato a IoDonna poco dopo la nascita della bambina. Inoltre ha scoperto di essere molto paziente “davanti a pianti che duravano ore”. Cosa spera per sua figlia la scrittrice? “Che sia una persona serena, con un suo equilibrio e la forza di fare le sue scelte. E giuro che quello che farà sarà una grande sorpresa. Se pure avrò delle preferenze, non voglio dirgliele mai”.

