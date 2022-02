GIOVANNI, PROPOSTA DI MATRIMONIO A LUISA, C’È POSTA PER TE/ Il dono di Todaro e Tocca

Parole molto toccanti quelle di Francesca Tocca a Luisa a C’è posta per te. La ballerina fa i complimenti alla coppia, parlando anche di cose personali: “Siete un grande esempio per tanti giovani ragazzi, perché oggi scegliere di avere un bambino a questa età non è da tutti, è molto coraggiosa. Oggi si tende molto a pensare al futuro e al momento giusto che poi però non arriva mai perché la vita ci pone sempre davanti degli ostacoli. La vostra storia è simile alla nostra: anche io ho avuto mia figlia Jasmine molto giovane, non avevamo neanche una casa ma è stata la scelta più bella della nostra vita”. Raimondo Todaro, intanto, aiuta Giovanni a fare le sue promesse d’amore e, infine, la proposta di matrimonio a Luisa che riceve un sì. Infine il dono della coppia: l’abito da sposa per Luisa e un contributo in denaro. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giovanni e Luisa, storia di un giovane amore a C’è posta per te

La quinta puntata di C’è posta per te si conclude con una bellissima sorpresa d’amore. Giovanni ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per fare non solo una bellissima sorpresa alla sua fidanzata Luisa che è incinta di cinque mesi del suo bambino, ma anche per farle la proposta di matrimonio. Il ragazzo descrive Luisa come la ragazza più bella del mondo e svela che una sua grande passione è la danza, è per questo che per la sua proposta di matrimonio ha chiesto la presenza di Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Luisa ha accettato l’invito in studio ma trovare dall’altra parte il suo fidanzato è per lei una grande sorpresa.

Giovanni sorprende la fidanzata Luisa a C’è posta per te

Dall’altra parte della busta, Giovanni inizia con un bellissimo messaggio d’amore per lei: “Amore da quando ti ho conosciuto ho imparato cosa significa veramente amare una persona perché io con te mi immagino un futuro perfetto. Tu hai cambiato completamente la mia vita, prima di conoscerti ero un ragazzino a cui piaceva giocare con gli amici ma ora grazie a te sto diventando un uomo. Non immagino un giorno senza te perché sarebbe un giorno inutile”. L’applauso del pubblico dà poi spazio a Maria De Filippi per leggere la lettera d’amore di Giovanni per Luisa.

