Giovanni Rezza nuovo direttore generale Prevenzione/ Speranza “Scienziato di qualità”

Importanti novità al ministero della Salute: come annunciato dal ministro Roberto Speranza, Giovanni Rezza è il nuovo direttore generale della Prevenzione. Ieri il Direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità ha firmato il contratto, pochi minuti fa è arrivato l’annuncio di Speranza: «Ho firmato l’atto di nomina di Gianni Rezza a nuovo direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. È uno scienziato di qualità che mette la sua esperienza al servizio del Paese». Il 66enne sostituità Claudio D’Amario, passato alla Direzione generale della Sanità della Regione Abruzzo.

Medico con Specializzazione in Malattie Infettive e Igiene e Medicina Preventiva, Giovanni Rezza era direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss dal 2009 e, come evidenziato da Quotidiano Sanità, negli ultimi anni è stato in prima linea per combattere Hiv/Aids, influenza H1N1, Chikungunya, vaccini e da ultimo sull’emergenza Covid. Una nuova avventura per il professor Rezza, dunque, quando la Fase 2 ha preso il via e va prestata la massima attenzione all’emergenza coronavirus. Qui di seguito la nota pubblicata dal ministro Speranza.

Ho firmato l’atto di nomina di Gianni Rezza a nuovo direttore generale della Prevenzione del @MinisteroSalute

È uno scienziato di qualità che mette la sua esperienza al servizio del Paese. — Roberto Speranza (@robersperanza) May 8, 2020





