GIOVANNI RINNEGA LA FIGLIA ANNA/ “Il compagno 27 anni in più” ma.. (C’è posta per te)

Giovanni è un papà molto geloso delle sue figlie. Quando la maggiore, Anna, si innamora di un uomo più grande di 27 anni, Antonio, il loro rapporto precipita irrimediabilmente. Anna va via di casa e i loro contatti si riducono quasi allo zero, almeno da parte dell’uomo che si rifiuta di rispondere ai messaggi della figlia. Tuttavia, messo alle strette da Maria De Filippi, Giovanni deve ammettere di aver commesso errori così come sua figlia. Anna fa un ulteriore passo e chiede a suo padre scusa davanti a tutti: “Perdonami se non ti ho detto prima di Antonio ma non ho trovato il coraggio”. Lui si scioglie a queste parole e alla fatidica domanda di Maria De Filippi – Vuoi aprire la busta? – lui dice di sì. Padre e figlia finalmente si riabbracciano. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anna e Giovanni, padre rinnega la figlia per il compagno più grande

Anna e Antonio sono i protagonisti di una delle storie della puntata di C’è posta per te 2021 del 6 febbraio. La donna racconta di aver perso l’amore per suo padre proprio per Antonio, il suo compagno da due anni. L’uomo l’ha cancellata dalla sua vita perché Antonio ha 27 anni più di Anna ed è dunque coetaneo di suo padre. Prima della nascita di questo amore, Anna racconta di essere stata la cocca di suo padre, la preferita. Il loro era un amore molto profondo ma tutto cambia quando, all’età di 13 anni, Anna si innamora di un ragazzo di 9 anni più grande. Quando suo padre lo viene a sapere la riempie di botte. “Lì è caduto il mio eroe” racconta la ragazza, e per ben 4 anni, pur vivendo sotto lo stesso tetto, i due non si parlano. Il silenzio si interrompe dopo un incidente di suo padre e un periodo di depressione per lei.

Anna cerca la pace con suo padre Giovanni che non accetta la sua storia con Antonio

Padre e figlia ritrovano un rapporto ma le cose precipitano ancora una volta quando Anna conosce Antonio. Lei lo racconta a sua madre che rimane inizialmente sconvolta ma poi accetta. Poi quando viene a saperlo suo padre, la ragazza decide di lasciare casa e andare a vivere con lui. Da allora Anna e suo padre Giovanni non ci parlano e vedono. Anna vuole ora riallacciare i rapporti con lui e manda la posta a papà Giovanni, mamma Dina e alla sorella Angela. Come reagiranno alla vista della loro figlia e del compagno che è al suo fianco e ha scatenato la rottura tra loro?



