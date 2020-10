Giovanni Ruta, papà Maria Teresa/ “È morto 4 anni fa, era un uomo meraviglioso”

Arriva un momento toccante per Maria Teresa Ruta nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. È scoccata la mezzanotte ed è il 6 ottobre, una data molto speciale per la conduttrice. “Quattro anni fa è venuto a mancare l’uomo che mi raccontava le favole e mi diceva di guardare sempre su.” annuncia lei. L’uomo in questione è suo padre Giovanni, che lei definisce “Era un uomo elegante, un signore, onesto. Era amatissimo da tutti, aveva una parola per ognuno. Era un uomo con un’immensa fantasia. – racconta Maria Teresa, che ha poi aggiunto – Ci sono stati anche dei momenti difficili nella nostra famiglia e lui mi portava a passeggio e stavamo ore a guardare le cartoline, anche se poi non potevamo comprare il francobollo”.

Maria Teresa Ruta: il messaggio del fratello Stefano

Non è l’unico retroscena che viene a galla in questo momento così toccante. Per Maria Teresa Ruta arriva un’altra sorpresa: è il videomessaggio di suo fratello Stefano. Prima che la Ruta entrasse nella Casa, l’uomo ha avuto un brutto incidente che ha fatto tentennare Maria Teresa. Oggi si tranquillizza rivedendo finalmente suo fratello che le augura il meglio per questa sua bellissima avventura televisiva. Lei è in un fiume di lacrime ma felice che stia bene.



