Dopo lo shock iniziale e qualche giorno per fare i conti – ma certamente non superare del tutto – con il profondo lutto che la famiglia sta attraversando, la figlia di Giovanni Scambia – la 34enne Luisa – ha preso in mano il coraggio per dedicare al padre un accorato ritratto affidato alle pagine del Corriere della Sera ricordando l’uomo che c’era dietro al luminare della ginecologia che ha sempre avuto un occhi di riguardo per le sue pazienti, ma anche per la sua famiglia.

Come sta Papa Francesco, condizioni di oggi 2 marzo 2025/ Bollettino Vaticano: “notte ok, condizioni stabili”

Facendo prima di tutto un passetto indietro, è bene ricordare che Giovanni Scambia è morto all’età di 65 anni lo scorso 20 febbraio a causa di un tumore al pancreas fulminante per il quale – purtroppo – non c’è stato nulla da fare.

Partendo proprio da qui, la figlia di Giovanni Scambia ricorda che non appena seppe della diagnosi glielo disse “con il suo modo diretto, senza indorare la pillola” e senza mai nascondere che “sapeva che sarebbe finita presto“: dal conto suo, Luisa scelse di non darsi per vinta “e gli ho chiesto di fare di tutto”, spingendolo – e forse aiutandolo – ad intraprendere “il percorso di cura”; mentre nonostante il finale certamente poco bello, oggi si dice serena e soddisfatta “di aver trascorso tutto il tempo con lui“, lasciando un pochino da parte il suo lavoro ed affiancandolo anche mentre si trovava “in rianimazione”.

Mario Merello, chi è il marito di Marcella Bella? "Ero incinta di un uomo sposato"/ "Ecco il nostro segreto"

La figlia di Giovanni Scambia: “Un uomo amorevole, pacato e sempre sorridente”

Descrivendo – come anticipavamo prima – l’uomo dietro al camice, la figlia Luisa racconta di suo padre Giovanni Scambia come di una persona “amorevole, pacata, sempre con il sorriso” e che “sapeva ascoltare” mettendo tutte le persone nel suo contorno “a proprio agio”, in grado di dimostrare una presenza costante “per le sue pazienti” anche nei giorni di festa; il tutto – pur non negando che “lavorava tanto” – senza “mai togliere niente” alla sua famiglia.

Gianni Bella, chi è il fratello di Marcella? "La malattia mi ha tolto la voce"/ "Ora ho un solo rimpianto"

Il lavoro per Giovanni Scambia – spiega ancora la figlia – era una vera e propria “passione”, saggiamente accompagnata al tempo dedicato “a noi e ai nostri viaggi” che ha saputo trasmetterle “una fortissima determinazione”; mentre guardando al futuro Luisa sostiene fermamente che – al di là di questo “giorni un po’ confusi” – lei e la famiglia stanno “cercando di prendere in mano” tutti quei progetti che ha dovuto lasciare in sospeso, in modo che “del suo lavoro, delle sue iniziative” si continui a parlare ancora in futuro.