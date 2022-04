Giovanni Scifoni: chi è? A Sua Immagine Speciale/ Il successo Doc con Luca Argentero

Giovanni Scifoni è un attore e commediante romano, molto noto al grande pubblico per aver preso alla fiction di successo Doc nelle tue Mani. Nato nella capitale nel 1976, ben presto Giovanni si rende conto di provare una grande attrazione ed un forte interesse per il mondo dell’arte e della cultura. Approccia fin da piccolo al canto e poi alla recitazione, sviluppando tanti interessi, tra cui anche il fumetto. Nel 1998 Giovanni Scifoni si diploma all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico.

Inizia una fase molto importante per la sua vita e sopratutto per la sua carriera, con diverse tournée teatrali insieme a personaggi di spicco. Durante il suo percorso nel mondo della recitazione ha interpretato numerosi ruoli, riscuotendo apprezzamenti importanti.

Giovanni Scifoni, l’apice del successo con Argentero in Doc

Come dicevamo è noto soprattutto per aver preso parte a numerose fiction e serie tv tra cui Doc nelle tue Mani, dove recita al fianco di attori come Pierpaolo Spollon e Luca Argentero. Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che l’attore è molto riservato e non ama condividere col pubblico i suoi aspetti più personali.

Anche per questo motivo si vedono poche immagini della sua famiglia, uscita allo scoperto in un raro scatto che li ritrae tutti insieme, in occasione dell’anniversario con sua moglie Elisabetta. “Mi hai sposato 15 anni fa. Oggi. E mi hai reso felice. E mi hai reso. E mi hai. E ti ho. E mi e ti, per sempre”, aveva scritto l’attore.

