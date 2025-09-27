Giovanni Scifoni, chi è l’attore e volto iconico delle serie tv e fiction italiane: il ‘simpatico’ aneddoto dell’incidente sul set.

Diverse sono le personalità che vivono da protagoniste la scena televisiva e cinematografica; un contesto vario in cui spicca il talento di Giovanni Scifoni, volto noto di numerose delle fiction più amate dal pubblico italiano. Classe 1976, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione da giovanissimo; prima ultimando gli studi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e poi consolidando le nozioni acquisite tra teatro e prime opportunità sul piccolo schermo.

Tra le serie tv di maggior successo in cui spicca l’interpretazione di Giovanni Scifoni è da annoverare Doc – Nelle tue mani. Un progetto che lui stesso ha definito come ampiamente immersivo, al punto da avere delle ripercussioni anche nel privato. L’attore, a contatto con storie – seppur fittizie – di malattie e problematiche severe – ha confessato di aver dovuto ricorrere al supporto di uno psicoterapeuta. “Era difficile tornare a casa e scrollarsi tutta quell’angoscia”, raccontava Giovanni Scifoni in un’intervista del passato.

Giovanni Scifoni e l’incidente sul set con Vanessa Incontrada: “E’ rimasta a terra dolorante…”

Grandi capacità immersive sul set, Giovanni Scifoni – stando anche a quanto raccontato in precedenza – spicca per potenza introspettiva e per la facilità con la quale riesce a rappresentare storie di personaggi sempre più diversi tra loro. Tra gli altri impegni di successo in tv è da annoverare il suo ruolo in Fosca Innocenti; un’esperienza condivisa con Vanessa Incontrada, anche nel merito di uno sfortunato incidente realizzatosi sul set.

“La moto va lunga, io salto all’indietro ma non mi faccio niente; una donna, invece, sta a terra dolorante…”, scriveva così Giovanni Scifoni sui social – come racconta RDS – ironizzando sull’incidente avvenuto sul set e, la donna da lui menzionata, era proprio Vanessa Incontrada. Un incontro non proprio dei migliori in Fosca Innocenti ma che fortunatamente si è concluso senza particolari ripercussioni: “Tutto è bene quel che finisce bene”.

