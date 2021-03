Giovanni Scifoni/ “Lockdown? È stato un disastro. Con tre figli è tanto complicato..”

Giovanni Scifoni è uno dei protagonisti della fiction Leonardo, in onda su Rai 1 anche questa sera, 30 marzo, con il suo secondo appuntamento. Prima della nuova puntata sarà però ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti. L’attore ha 44 anni e forse non tutti sanno che è innamoratissimo della sua compagna ed è papà di ben tre bambini. E proprio di loro ha parlato lo scorso anno nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

In particolare ha sottolineato le difficoltà del lockdown per i genitori con bambini anche piccoli: “Un disastro. – ha confessato l’attore in quell’occasione – È inutile raccontarci frottole: è un mazzo micidiale. Non ci eravamo accorti che fosse tutto così complicato ma, evidentemente, ci siamo resi conto adesso di quanto sia importante il carico dei figli, che hanno bisogno di tante cose.”

Giovanni Scifoni e la rivalità nel mondo del cinema: “Non mi manca…”

Giovanni Scifoni è sempre abbastanza riservato quando si parla di vita privata e di aspetti personali, eppure nel corso di quell’intervista ha raccontato aspetti piuttosto personali. In particolare, l’attore ha ammesso di non amare molto la rivalità del suo ambiente: “non mi manca per niente la competizione: visto che siamo tutti fermi, non c’è più la corsa al ruolo, al provino, la telefonata al produttore o la cena per conoscere il delegato.” ha sottolineato l’attore in quell’occasione.

