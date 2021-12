Giovanni Scifoni/ “Mia moglie Elisabetta? 20 anni insieme ma è sempre una scoperta”

Giovanni Scifoni è il protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti, il game show condotto da Amedeus nel pre-serale di Rai1. Il noto attore cercherà di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da devolvere poi in beneficenza. Proprio ieri l’attore è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ed è qui che ha parlato di nuomerosi argomenti interessanti, a partire dall’amore.

Giovanni Scifoni è sposato da 16 anni con Elisabetta: “Stiamo insieme da 20 anni, ogni giorno è una scoperta”, ha raccontato l’attore. La coppia ha tre figli: Tommaso, Cecilia e Marco. “Spesso in loro rivedo i miei errori, quando li sgrido è anche perché rivedo me alla loro età”, ha ammesso Scifoni in studio.

Giovanni Scifoni e il suo rapporto col… sesso!

Giovanni Scifoni si è poi espresso anche in merito ad argomenti come il sesso, dichiarando che: “Siamo gli unici esseri viventi che non riescono a trovare davvero il piacere, eppure siamo nati per quello, come tutti gli altri animali. In un certo senso, è Dio che ci chiede il favore di trovare il godimento in un istinto”. Così ha chiuso l’argomento con un’ultima battuta: “Sono cresciuto in una famiglia catto-comunista, la cultura di base è quella e ho un forte legame con la fede cattolica. Ma cosa c’è di più piacevole del sesso?” In tutta risposta, Jessica Morlacchi, tra gli ospiti fissi della Bortone, ha replicato: “Mangiare! Non c’è confronto!”

