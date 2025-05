Giovanni Siciliano e i quattro figli: tutto sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Giovanni Siciliano è uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne. La sua avventura nel parterre è cominciata con la conoscenza di Margherita Aiello e Morena Farfante con cui, però, non è mai nata una vera frequentazione. Successivamente è uscito anche con Francesca Cruciani e, infine, con Luana. Con entrambe le dame, però, tutto è finito anche se il cavaliere ha poi chiesto a Francesca un’altra possibilità. Giovanni, inoltre, ha fatto molto parlare di sé non solo per le frequentazioni, ma anche per la sua vita privata.

Durante un confronto al centro dello studio con Luana, infatti, ha svelato di essere papà di quattro figli avuti da tre donne diverse di cui tre molto piccoli. Il cavaliere ha spiegato di essere un papà presente e di trascorrere con loro soprattutto il weekend ammettendo che non è affatto facile gestirli.

Il lavoro di Giovanni Siciliano: cosa fa nella vita il cavaliere di Uomini e Donne

Giovanni ha origini campane, ha 45 anni e lavora come imprenditore nel mondo immobiliare. Molto presente sui social dove pubblica spesso contenuti mostrando la sua vita da papà. Durante il weekend, infatti, mostra i momenti che trascorre con i figli con cui ha un legame speciale. Nonostante i vari impegni, il cavaliere riesce a dividersi tra vita privata e professionale senza trascurare la conoscenza con Francesca Cruciani.

Con quest’ultima, infatti, ha deciso di continuare a frequentarsi durante l’estate dopo essersi concessi l’esclusiva nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. In Francesca, ha spiegato, di aver trovato la donna giusta con cui condividere la sua vita già molto impegnativa.