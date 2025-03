A finire spesso a centro studio a Uomini e Donne è Giovanni Siciliano, uno dei cavalieri attualmente più corteggiati del programma di Maria De Filippi. All’inizio si è trovato indeciso tra due dame, Morena Fanfante e Margherita Aiello, per poi propendere per la seconda. Se inizialmente sembrava andare tutto a gonfie vele, i suoi atteggiamenti un po’ “birichini” hanno portato la dama a prendere le distanze e a chiudere la conoscenza non senza risentimenti.

Luana Nicchiniello, chi è la dama di Uomini e Donne Over?/ Alessio: "Genuina, semplice, alla mano"

Dopo qualche confronto piuttosto acceso durante le puntate, Giovanni Siciliano ha deciso di provare a frequentare altre due donne. La prima è Giulia Vacca, che è stata richiesta in puntata da alcuni cavalieri e che già avevamo conosciuto in passato a Uomini e Donne. La seconda è Francesca Cruciani, con la quale sembra sia sbocciata una forte passione. I due si sono dati moltissimi baci durante un’uscita e la loro frequentazione prosegue per il meglio. Andiamo ora a scoprire chi è Giovanni Siciliano di Uomini e Donne, quanti anni ha, da dove viene e qual è il suo lavoro nella vita di tutti i giorni. Curiosi di scoprire di più sul cavaliere latin lover?

Martina e Ciro seguono il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ "Ecco cosa ne pensiamo"

Giovanni Siciliano di Uomini e Donne: “Cerco una donna dolce e intraprendente”

Giovanni Siciliano si è raccontato come spesso accade al magazine ufficiale di Uomini e Donne, e ha rilasciato alcune informazioni preziose sulla sua vita. Il cavaliere ha spiegato di avere 44 anni ed è del segno del Cancro, dato che è nato il 4 luglio 1981. Di professione è un agente immobiliare e svolge attività di imprenditoria e si è rivolto al programma di Maria De Filippi per trovare una donna intraprendente, dolce e con tanti obiettivi da raggiungere. Tra le sue passioni, da buon napoletano, la pizza e il mare. Non solo, Giovanni Siciliano ha anche tantissimi tatuaggi ed è appassionato di moto. Margherita Aeillo lo ha lasciato perchè non aspettava i suoi tempi.